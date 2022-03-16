Резніков обговорив з міністром оборони Японії спільні питання щодо агресії РФ
Міністри оборони України та Японії Олексій Резніков і Ноубо Кісі обговорили війну РФ проти України та деокупацію захоплених нею українських територій
Про це повідомив Олексій Резніков.
"Сьогодні обговорили з Міністром оборони Японії Нобуо Кісі спільні питання в контексті агресивної політики Росії та деокупації територій, окупованих Росією. Зокрема Донбасу, Криму, Північних територій тощо", - зазначив він.
Міністр також подякував за гуманітарну допомогу, яку Японія надає Україні.
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