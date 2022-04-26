Резніков передав союзникам список зброї, яка необхідна для звільнення територій

Про це він написав у Twitter.

За словами міністра, для досягнення перемоги над агресором і звільнення українських територій, потрібна сучасна зброя, зокрема, важке озброєння.

"Я дякую всім нашим партнерам за військову допомогу. Ми впевнені, що це буде продовжуватися", - додав Резніков.

Згідно з списком, Україна потребує техніку для протиповітряної оборони та БПЛА, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, танки, БТРи та БМП, літаки, протикорабельні ракети.



