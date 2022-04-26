Резніков передав союзникам список зброї, яка необхідна для звільнення територій
26 квітня на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині пройшла конференція, на якій представники 20 країн обговорили підтримку України, міністр оборони Олексій Резніков передав їм список необхідної зброї
Про це він написав у Twitter.
За словами міністра, для досягнення перемоги над агресором і звільнення українських територій, потрібна сучасна зброя, зокрема, важке озброєння.
"Я дякую всім нашим партнерам за військову допомогу. Ми впевнені, що це буде продовжуватися", - додав Резніков.
Згідно з списком, Україна потребує техніку для протиповітряної оборони та БПЛА, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, танки, БТРи та БМП, літаки, протикорабельні ракети.
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