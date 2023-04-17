Резніков перепросив за порівняння втрат ЗСУ із кількістю жертв землетрусу в Туреччині

Про це Резніков написав у twitter.

Міністр перепросив в усіх в Україні та Туреччині, кого образило таке порівняння.

"Я щиро прошу вибачення у всіх в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв’ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке ховати тисячі невинних людей – друзів і сусідів", - написав Резніков.

Він також подякував Туреччині за підтримку та тверду позицію щодо Криму з початку російського вторгнення.