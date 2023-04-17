Резніков перепросив за порівняння втрат ЗСУ із кількістю жертв землетрусу в Туреччині
Міністр оборони Олексій Резніков попросив вибачення через порівняння кількості загиблих на війні з РФ українських військових та жертв землетрусу в Туреччині
Про це Резніков написав у twitter.
Міністр перепросив в усіх в Україні та Туреччині, кого образило таке порівняння.
"Я щиро прошу вибачення у всіх в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв’ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке ховати тисячі невинних людей – друзів і сусідів", - написав Резніков.
Він також подякував Туреччині за підтримку та тверду позицію щодо Криму з початку російського вторгнення.
- 26 лютого повідомлялося, що кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 50 тис. людей.
- 16 квітня Олексій Резніков заявив, що втрати ЗСУ значно менші, ніж у російської армії, а їхня загальна кількість не перевищує кількість жертв землетрусу в Туреччині.
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