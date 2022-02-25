Резніков підписав термінову телеграму про підвищення на 30% зарплатні військовим
Міністр оборони України Олексій Резніков підписав термінову телеграму про підвищення грошового забезпечення військовим на 30% із 1 березня 2022 року
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Сьогодні, 25 лютого, Міністр оборони України Олексій Резніков підписав термінову Телеграму, якою передбачено з 1 березня 2022 року підняття військовослужбовцям Збройних Сил України грошового забезпечення. Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%", - йдеться у повідомленні.
Крім того, телеграмою передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби.
"Якщо збільшення грошового забезпечення після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов'язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання", - йдеться у повідомленні.
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