Про це Резніков заявив у інтерв'ю Бабелю.

За його словами, аби надати зброю Україні, нашим партнерам в Європі іноді необхідно узгодити позицію зі США, як це було у випадку з танками. Саме з цим пов'язана і затримка із далекобійними ракетами, тому рішення Вашингтону про надання Україні ракет GLSDB дальністю до 150 км має стати сигналом для союзників.

"Це сигнал партнерам - "не бійтеся давати те, що у вас є". Звичайно, наші партнери болісно реагують на будь-які натяки, що десь, не дай боже, ми вдаримо їхньою зброєю по території РФ. І давайте без ілюзій, у них є свої контакти з Кремлем. Усі хочуть завершити цю війну і потім у якийсь спосіб з послабленою Росією співіснувати. Тому дати щось таке, щоб хтось у нас психанув і довбонув по чому там мріє — ні, не можна про таке навіть говорити. Коли деякі наші політики ляпають в ефірах "та ми вгатимо" — гіршого не можна придумати", - сказав Резніков.

Він додав, що Україні варто розраховувати на отримання ракет дальністю 300 км у першому півріччі 2023 року, і не обов'язково це будуть ATACMS.

"Не факт взагалі, що це будуть ATACMS. Є інші дальні ракети. Так, орки тепер ховаються за 120 - 150 км, і треба щось таке, щоб до них дотягнутись — і ми дотягнемось", - пообіцяв Резніков.