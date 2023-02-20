Резніков пояснив, чому Захід досі не надав Україні далекобійні ракети
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна досі не отримала далекобійних ракет через складний процес узгодження між союзниками
Про це Резніков заявив у інтерв'ю Бабелю.
За його словами, аби надати зброю Україні, нашим партнерам в Європі іноді необхідно узгодити позицію зі США, як це було у випадку з танками. Саме з цим пов'язана і затримка із далекобійними ракетами, тому рішення Вашингтону про надання Україні ракет GLSDB дальністю до 150 км має стати сигналом для союзників.
"Це сигнал партнерам - "не бійтеся давати те, що у вас є". Звичайно, наші партнери болісно реагують на будь-які натяки, що десь, не дай боже, ми вдаримо їхньою зброєю по території РФ. І давайте без ілюзій, у них є свої контакти з Кремлем. Усі хочуть завершити цю війну і потім у якийсь спосіб з послабленою Росією співіснувати. Тому дати щось таке, щоб хтось у нас психанув і довбонув по чому там мріє — ні, не можна про таке навіть говорити. Коли деякі наші політики ляпають в ефірах "та ми вгатимо" — гіршого не можна придумати", - сказав Резніков.
Він додав, що Україні варто розраховувати на отримання ракет дальністю 300 км у першому півріччі 2023 року, і не обов'язково це будуть ATACMS.
"Не факт взагалі, що це будуть ATACMS. Є інші дальні ракети. Так, орки тепер ховаються за 120 - 150 км, і треба щось таке, щоб до них дотягнутись — і ми дотягнемось", - пообіцяв Резніков.
- 18 лютого Ріші Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.
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