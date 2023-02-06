Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

Резнікова попросили прокоментувати заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про можливий повторний наступ на Київ.

"Він (Залужний, - ред.) має прогнозувати гірший варіант сценарію, бути до нього готовим так, щоби він не наступив", - відповів міністр оборони.

При цьому він не заперечує того, що росіяни дійсно хотіли б узяти Київ.

"Спроба піти на Київ у росіян є у їхній ментальності. Це їхня мрія, щоб скорилася Україна. А для цього треба, щоб упала столиця", - сказав Резніков.

"Але це не означає, що їхня мрія буде реалізована. Вона не була реалізована у них в лютому-березні минулого року", - додав він.

Як приклад міністр навів Бахмут Донецької області, в якому на момент вторгнення було лише 40 тисяч населення. Росіяни не можуть узяти його вже 5 місяців, нагадав Резніков.

"А місто Київ – це агломерація, в якій неофіційно до 4 мільйонів населення було до вторгенння. Хтось поїхав в евакуацію, хтось поїхав за кордон з дітьми, дружини і так далі. Тобто тут більшість населення, яке готове чинити спротив", - наголосив очільник Міноборони.

"Яким таким ресурсом (можна захопити Київ, - ред.)? Тому це задачка з 5 зірочками", - додав він.