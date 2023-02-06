Резніков про ймовірність захоплення Києва росіянами: "Задачка з п'ятьма зірочками"
Міністр оборони Олексій Резніков назвав можливе захоплення росіянами Києва "задачкою з п'ятьма зірочками", підкресливши, що кількамільйонне місто взяти не так просто
Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських ЗМІ.
Резнікова попросили прокоментувати заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про можливий повторний наступ на Київ.
"Він (Залужний, - ред.) має прогнозувати гірший варіант сценарію, бути до нього готовим так, щоби він не наступив", - відповів міністр оборони.
При цьому він не заперечує того, що росіяни дійсно хотіли б узяти Київ.
"Спроба піти на Київ у росіян є у їхній ментальності. Це їхня мрія, щоб скорилася Україна. А для цього треба, щоб упала столиця", - сказав Резніков.
"Але це не означає, що їхня мрія буде реалізована. Вона не була реалізована у них в лютому-березні минулого року", - додав він.
Як приклад міністр навів Бахмут Донецької області, в якому на момент вторгнення було лише 40 тисяч населення. Росіяни не можуть узяти його вже 5 місяців, нагадав Резніков.
"А місто Київ – це агломерація, в якій неофіційно до 4 мільйонів населення було до вторгенння. Хтось поїхав в евакуацію, хтось поїхав за кордон з дітьми, дружини і так далі. Тобто тут більшість населення, яке готове чинити спротив", - наголосив очільник Міноборони.
"Яким таким ресурсом (можна захопити Київ, - ред.)? Тому це задачка з 5 зірочками", - додав він.
- Раніше видання FT писало, що Росія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ, аби захопити Донбас.
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