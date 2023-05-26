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Резніков протестував український всюдихід "Богун"

26 травня, 2023 п'ятниця
14:03
Війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков випробував український всюдихід "Богун"

Про це Резніков повідомив у facebook та оприлюднив відповідне відео.

Як зазначив міністр, "завжди приємно випробовувати техніку, яка йде на фронт, а коли йдеться про техніку українського виробництва — це насолода".

"Нещодавно я "обкатав" український танк "Оплот", які ми плануємо замовити для нашого війська. Сьогодні ж йдеться про український всюдихід "Богун", - зауважив Резніков.

За його словами, "два таких вже воюють в різних підрозділах. Наприклад, спеціально для десантників, штурмовиків зроблено "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину".

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"Наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типа озброєння для використання у військових діях. Є навіть версія медичного евакуатора. Є вже й заявки від окремих командувачів", - додав очільник Міноборони.

Окрім цього, Резніков наголосив, що головною цінністю є життя та здоров’я українських людей.

"Якісна зброя, якісна техніка — важливі для цього. Наші партнери нам допомагають і будуть з нами до перемоги. Але розвиток національного ВПК є одним з пріоритетних напрямків для нас”, - підкреслив міністр оборони.

За його словами, "це не тільки про сьогодні. Ми боремося за незалежність, за нашу свободу, які, тим паче з таким сусідом, неможливі без потужної обороноздатності".

"А незалежність ВПК, власне, це один із факторів обороноздатності країни. Над чим ми продовжуємо працювати й надалі”, - наголосив Резніков.

  • 23 травня стало відомо, що Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої Агенція оборонних закупівель стає службою Міністерства оборони України й здійснюватиме закупівлі озброєння та військової техніки для ЗСУ.
Україна
зброя
Олексій Резніков
зброя для України
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