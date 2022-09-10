Про це Резніков розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Який буде сценарій виходу з цієї війни? Тут я не беруся зараз прогнозувати, тому що це буде залежати від наших партнерів у світі теж. "Мінську" або "норманді" ми вже не віримо, ні президент не вірить, ніхто не вірить в третій Мінськ, четвертий "норманді" і тим посередникам теж. Тому, що посередник, яка очолювала уряд Німеччини, вона ж була проти вступу України до НАТО в 2008 році, тому тут чистий конфлікт інтересів", - пояснив Резніков.

Він підкреслив, що говорити про модель завершення цієї війни з перемогою України, необхідно лише із серйозними партнерами та розумінням архітектури безпеки для України в майбутньому.

"Тому, що було дві Чеченські війни в Росії, де вони після першої підписали мирну угоду і через два роки порушили умови цієї угоди. Тобто знову підступно напали на нещасну Чечню", - нагадав Резніков.

Також він назвав два критерії свого розуміння завершення війни.

"Я вам дам критерій мого розуміння завершення цієї війни. Він дуже простий, їх є два - наші прикордонники на всіх кордонах, визнаних в 1991 році, це такий формально-юридичний. А реалістично-життєвий, коли ми з вами зустрінемося в аеропорту "Бориспіль", ви будете сідати на літак з членами своєї родини, вилітаючи, наприклад, до Туреччини, а я зі своєю дружиною буду вилітати, умовно кажучи, теж до Туреччини, і ми з вами будемо обговорювати, в якому готелі ви плануєте зупинитися на відпочинок… Або ні, навіть не до Туреччини. Я до Франкфурта, а ви – до Лондона, це означатиме, що British Airways і Lufthansa відкрили знову польоти по Україні. Це означає, що в Україні наступив мир", - розповів Резніков.

7 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні не варто розраховувати на швидку перемогу над Росією, але висловив переконання, що війна не триватиме роками.

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