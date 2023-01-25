Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер ЗСУ Ігор Лапін.

"Резніков все довів до абсурду. У нього яйця міряються кілограмами. Ніхто ж не звернув увагу на продовження цієї історії. Той же самий журналіст написав, що ціна для прикордонників у правому окопі дешевше, ніж для солдатів МО у лівому окопі. Закупівлі там з врахуванням тієї маячні, яку ніс Резніков. Якби він не ніс цю маячню, я б подумав, що він не в долі. Ця маячня показала, що він в темі і в долі. У прикордонників все на 30% дешевше. З 13 млрд 30% - це 3 млрд. Резніков у долі, якщо він виправдовує оцю всю процедуру, звинувачуючи журналістів". - наголосив Лапін.

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.

Звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.