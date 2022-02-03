Резніков: Україна підтримує пропозицію Туреччини перенести засідання ТКГ до Стамбула
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна підтримує ідею про перенесення засідань Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу із Мінська до будь-якого міста, де є незаангажованість щодо конфлікту та незалежність від РФ
Про це міністр сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Я розкрию секрет, що з нами велися консультації, коли я ще був учасником української делегації у ТКГ. Ми і тоді відповідали ствердно, що ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, у Стамбулі. Українська сторона готова до перемовин у Стамбулі", - сказав Резніков.
Міністр додав, що крім Стамбулу це може бути будь-яке місто, яке не має залежності від Російської Федерації.
"Готові до перемовин також і в Женеві, і у Відні, і в будь-якому місті, де є незаангажованість, незалежність, найголовніше - від однієї із сторін, від Російської Федерації. Ми будем готові, але треба, щоб погодилась інша сторона", - сказав він.
- Нагадаємо, 26 січня у відповідь на запит голови ОБСЄ Туреччина запропонувала проводити засідання ТКГ щодо Донбасу у Стамбулі. До пандемії COVID-19 вони проходили у Мінську, зараз вони проходять онлайн.
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