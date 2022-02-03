Резніков: Україна підтримує пропозицію Туреччини перенести засідання ТКГ до Стамбула

Про це міністр сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Я розкрию секрет, що з нами велися консультації, коли я ще був учасником української делегації у ТКГ. Ми і тоді відповідали ствердно, що ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, у Стамбулі. Українська сторона готова до перемовин у Стамбулі", - сказав Резніков.



Міністр додав, що крім Стамбулу це може бути будь-яке місто, яке не має залежності від Російської Федерації.



"Готові до перемовин також і в Женеві, і у Відні, і в будь-якому місті, де є незаангажованість, незалежність, найголовніше - від однієї із сторін, від Російської Федерації. Ми будем готові, але треба, щоб погодилась інша сторона", - сказав він.



Нагадаємо, 26 січня у відповідь на запит голови ОБСЄ Туреччина запропонувала проводити засідання ТКГ щодо Донбасу у Стамбулі. До пандемії COVID-19 вони проходили у Мінську, зараз вони проходять онлайн.