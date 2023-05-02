Резніков вказав на ознаки підготовки РФ до чергового "жесту доброї волі"
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що чергові невдачі на фронті, можуть примусити РФ здійснити черговий "жест доброї волі"
Про це Резніков розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Якщо поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: "Треба, напевно, закінчувати "СВО", "треба переходити до оборони", "треба утримати наші "новоприбулі" території", - сказав Резніков.
На його думку, у Кремлі шукають варіанти, як виправдати чергову невдачу у війні проти України.
"В разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для них, потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе всередині, як подавати це народу? У них же теж перегріті були очікування: Київ за три дні та "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда у РФ працює прекрасно, але з кожним разом усе складніше", - вважає Резніков.
Врешті він додав, що ситуація може примусити РФ здійснити черговий "жест доброї волі", тобто забратися з окупованих території.
"Це не мій прогноз, а міркування, але все ж таки я не здивуюся, якщо в них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території Росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів. І так вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні. Тобто їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території РФ", - припустив Резніков.
- 2 травня Олексій Резніков заявив, що успішний контрнаступ, допоможе союзникам відстоювати у себе в країнах необхідність подальшої підтримки України.
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