Про це Резніков розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Якщо поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: "Треба, напевно, закінчувати "СВО", "треба переходити до оборони", "треба утримати наші "новоприбулі" території", - сказав Резніков.

На його думку, у Кремлі шукають варіанти, як виправдати чергову невдачу у війні проти України.

"В разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для них, потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе всередині, як подавати це народу? У них же теж перегріті були очікування: Київ за три дні та "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда у РФ працює прекрасно, але з кожним разом усе складніше", - вважає Резніков.

Врешті він додав, що ситуація може примусити РФ здійснити черговий "жест доброї волі", тобто забратися з окупованих території.

"Це не мій прогноз, а міркування, але все ж таки я не здивуюся, якщо в них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території Росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів. І так вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні. Тобто їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території РФ", - припустив Резніков.