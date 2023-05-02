Про це Резніков розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що успішний контрнаступ легше адвокатувати нові пакети допомоги Україні у разі успішного контрнаступу.

"Безумовно, вони всі політики, за ними стоять парламенти, які погоджують або не погоджують якісь речі. А за парламентами стоять виборці. Тому, звісно ж, їм буде легше адвокатувати нові пакети допомоги Україні за наявності успішних кейсів", - сказав Резніков.

Він назвав цілком природним, що союзники "хочуть інвестувати в успіх".

"Тому, звичайно, наш успіх матиме велике значення для продовження такої легкості підтримки", - переконаний Резніков.

Водночас він підкреслив, що союзники пообіцяли бути з Україною до переможного кінця.

"Мої партнери на всіх зустрічах, у телефонних бесідах і на "Рамштайні" завжди говорять одну й ту саму річ: "Ми з вами до кінця, скільки б це не зайняло часу. І кінцем ми бачимо вашу перемогу", - наголосив Резніков.