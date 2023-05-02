Резніков пояснив, чому успіх контрнаступу ЗСУ важливий для подальшої підтримки України
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що успішний контрнаступ, допоможе союзникам відстоювати у себе в країнах необхідність подальшої підтримки України
Про це Резніков розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що успішний контрнаступ легше адвокатувати нові пакети допомоги Україні у разі успішного контрнаступу.
"Безумовно, вони всі політики, за ними стоять парламенти, які погоджують або не погоджують якісь речі. А за парламентами стоять виборці. Тому, звісно ж, їм буде легше адвокатувати нові пакети допомоги Україні за наявності успішних кейсів", - сказав Резніков.
Він назвав цілком природним, що союзники "хочуть інвестувати в успіх".
"Тому, звичайно, наш успіх матиме велике значення для продовження такої легкості підтримки", - переконаний Резніков.
Водночас він підкреслив, що союзники пообіцяли бути з Україною до переможного кінця.
"Мої партнери на всіх зустрічах, у телефонних бесідах і на "Рамштайні" завжди говорять одну й ту саму річ: "Ми з вами до кінця, скільки б це не зайняло часу. І кінцем ми бачимо вашу перемогу", - наголосив Резніков.
- 28 квітня Олексій Резніков заявив, що українська армія завершує підготовку до контрнаступу.
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