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Ексклюзив

Резонансний ефект від недомаршу Пригожина є більш важливим, ніж спроба захопити Москву, - Згурець

26 червня, 2023 понедiлок
10:40
Війна з Росією путін пригожин

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що в російському силовому блоці утворилася тріщина

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Доля Пригожина є неперспективною, так само як і доля угруповання ПВК Вагнера. Попри гарантії безпеки, для Пригожина існує реальна загроза. Фізичне усунення Пригожина та його угруповання вирішуватимуть Шойгу й Герасимов, якщо вони залишаться на посадах. До речі, Путін не зніме їх, попри те що Шойгу продемонстрував бездарність навіть у захисті дороги до Москви. І це є ознакою того, що всередині міноборони РФ є різні угруповання", - підкреслив Згурець.

За словами експерта, закручування гайок у РФ позначаться на угрупованні ПВК Вагнера, яке перестане існувати.

"І це є прикладом того, що Росія своїх добиває. У російському силовому блоці утворилася тріщина. Між угрупованнями, які підтримують Пригожина й тими, хто дотримується іншої позиції почнуться ширитися розбіжності. Резонансний ефект від недомаршу Пригожина є більш важливим, ніж спроба захопити Москву. Пригожин намагався врятувати своє життя, але загроза його життю залишається й далі", - додав Згурець.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.








 

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