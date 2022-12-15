Про це інформує Укрзалізниця.

"У зв'язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом, Укрзалізницею залучено резервні теплотяги для безпечного вивозу з регіону", - пише пресслужба.

Це причинило затримку поїздів:

№62 Одеса — Харків прямуватиме із затримкою на 4 години;

№276 Київ-Запоріжжя — на 4,5 години;

№119 Львів — Запоріжжя на 2 години.

№120 Запоріжжя — Львів на 30 хвилин.

"Продовжуємо рух і дбаємо про безпеку пасажирів", - наголосили в Укрзалізниці.

У разі тривалого блекауту Укрзалізниця забезпечить безперебійне курсування потягів, а квитки на них можна буде придбати в касах вокзалів.

Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на четвер, 15 грудня. Проїзд у ньому безкоштовний.

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