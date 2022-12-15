РФ атакувала Нікопольщину: Укрзалізниця попередила про затримки потягів через пошкодження контактної мережі
Через пошкодження внаслідок російських обстрілів мережі під Нікополем Укрзалізниця повідомила про затримку чотирьох потягів від 30 хвилин до понад чотирьох годин
Про це інформує Укрзалізниця.
"У зв'язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом, Укрзалізницею залучено резервні теплотяги для безпечного вивозу з регіону", - пише пресслужба.
Це причинило затримку поїздів:
- №62 Одеса — Харків прямуватиме із затримкою на 4 години;
- №276 Київ-Запоріжжя — на 4,5 години;
- №119 Львів — Запоріжжя на 2 години.
- №120 Запоріжжя — Львів на 30 хвилин.
"Продовжуємо рух і дбаємо про безпеку пасажирів", - наголосили в Укрзалізниці.
- У разі тривалого блекауту Укрзалізниця забезпечить безперебійне курсування потягів, а квитки на них можна буде придбати в касах вокзалів.
- Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на четвер, 15 грудня. Проїзд у ньому безкоштовний.
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