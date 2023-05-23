Про це повідомляє Центр захисту прав людини "Меморіал", інформує "Радіо Свобода".

За рішенням суду, перші три роки Хамроєв проведе у тюрмі, решту – у колонії суворого режиму.

Правозахисника визнали винним у публічних закликах до тероризму та організації діяльності терористичної організації.

Приводом для звинувачення за першою статтею стали шість дописів на особистій сторінці правозахисника у фейсбуці. За версією ФСБ, Хамроєв "пропагував тероризм" і розміщував матеріали, які нібито пов’язані з діяльністю забороненої в РФ партії "Хізб ут-Тахрір". Підставою для застосування другої статті стали доповідь правозахисника про політичні переслідування, а також його скарги та клопотання до судів, зокрема до Європейського суду з прав людини.

Бахром Хамроєв – керівник фонду правової та соціальної підтримки мігрантів "Йордам". Він також був членом правозахисного центру "Меморіал". Його затримали 24 лютого минулого року. Відтоді він перебуває у СІЗО "Лефортово". "Меморіал" визнав Бахрома Хамроєва політв’язнем.