Про це інформує очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Армія РФ продовжує крити вогнем мирні населені пункти Херсонщини. Відомо про щонайменше пʼятьох постраждалих", - заявив очільник регіону.

Унаслідок влучення снарядів у селищі Антонівка постраждала 73-річна жінка, яка перебувала під час обстрілів на вулиці. Нині медики надали їй допомогу, від шпиталізації жителька відмовилася.

Також у селищі Приозерне 71-річна жінка та 65-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Лікарі борються за їх життя.

Водночас рашисти гатили по місту Херсон. За попередньою інформацією, постраждало двоє людей. На місці працюють рятувальники.