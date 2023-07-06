РФ гатила уранці по Херсонщині: щонайменше п'ятеро людей постраждало
Уранці 6 липня російські війська відкрили вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області
Про це інформує очільник ОВА Олександр Прокудін.
"Армія РФ продовжує крити вогнем мирні населені пункти Херсонщини. Відомо про щонайменше пʼятьох постраждалих", - заявив очільник регіону.
Унаслідок влучення снарядів у селищі Антонівка постраждала 73-річна жінка, яка перебувала під час обстрілів на вулиці. Нині медики надали їй допомогу, від шпиталізації жителька відмовилася.
Також у селищі Приозерне 71-річна жінка та 65-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Лікарі борються за їх життя.
Водночас рашисти гатили по місту Херсон. За попередньою інформацією, постраждало двоє людей. На місці працюють рятувальники.
- 2 липня російські війська завдали ударів по одинадцятьох областях України, унаслідок чого 11 людей дістали поранення. Херсонщина зазнала 85 обстрілів, з них 9 було по Херсону. Поранення в області дістали 6 людей.
- У понеділок, 3 липня, росіяни обстріляли Суми. Унаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Загинули дві людини, 19 отримали поранення.
- Російська армія ввечері 3 липня обстріляла селище Кіндійка у Херсонській області, є поранені.
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