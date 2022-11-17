РФ готує нікчемний закон про легалізацію призову українців з окупованих територій, - Генштаб
У Росії готують нікчемний законопроєкт про легалізацію призову з весни 2023 року до ворожої армії українців з окупованих територій
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"У Російській Федерації готується законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях", - пише пресслужба.
Повідомляється, що це стосуватиметься тих чоловіків, які отримали російський паспорт.
Крім того, Росія відправила навчатися в Ростовську область близько 650 в'язнів, завербованих на війну.
"За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах Російської Федерації завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки", додають у Генштабі.
Вразі поранення в'язнів медичну допомогу надаватимуть виключно в відповідних закладах на тимчасово окупованих територіях України.
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- У Білорусі заявили, що країна не потребує проведення мобілізації.
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- Міністерство закордонних справ України засуджує намір РФ про осінній призов до російської армії 1 листопада на тимчасово окупованих територіях.
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