Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"У Російській Федерації готується законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях", - пише пресслужба.

Повідомляється, що це стосуватиметься тих чоловіків, які отримали російський паспорт.

Крім того, Росія відправила навчатися в Ростовську область близько 650 в'язнів, завербованих на війну.

"За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах Російської Федерації завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки", додають у Генштабі.

Вразі поранення в'язнів медичну допомогу надаватимуть виключно в відповідних закладах на тимчасово окупованих територіях України.