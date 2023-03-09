Про це повідомив Центр нацспротиву.

"Весною окупанти почнуть підготовку до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей. Так, окупаційні військкомати закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження", - розповіли в ЦНС.

"Саме вони мають стати ядром майбутньої хвилі, адже нині в регіоні вже майже немає вільних осіб, які підлягають мобілізації", - пояснили там.