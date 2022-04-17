РФ готує провокацію у Херсоні, щоб виправдати проведення псевдореферендуму, - Одеська ОВА
Херсонці повідомляють про те, що російські війська готують провокацію в місті
Про це написав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
"В районі Антонівського мосту розвертають "Гради", щоб вдарити по Херсону та звинуватити в цьому ЗСУ. Це має стати причиною для того, аби "врятувати місто", провівши там референдум", - зазначив він.
Братчук додав, що ЗСУ ніколи не стріляють по цивільних будинках мирних мешканців.
- Росіяни мають намір провести псевдореферендум щодо створення "Херсонської народної республіки" в період з 1 по 10 травня.
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