РФ, імовірно, скасувала військові навчання "Захід-23" через нестачу бійців і техніки, – британська розвідка

Про це повідомила британська розвідка.

"Невдачі російських військових в Україні підсвітили, що "спільні стратегічні навчання" мали обмежену навчальну цінність і значною мірою проводилися напоказ. Імовірно, Росія скасувала "Захід-23" через те, що в неї замало особового складу і техніки", - йдеться у повідомленні.

"Також є реалістична ймовірність, що російське керівництво побоюється внутрішньої критики за проведення ще одних показних навчань у воєнний час", – додали у британській розвідці.

Там нагадали, що у період після 2010 року "спільні стратегічні навчання" почергово відбувалися у різних регіонах Росії, але з 2021 року їх стали частіше проводити у західному регіоні, демонструючи, що пріоритетом є "протидія загрозі НАТО".