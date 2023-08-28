РФ, імовірно, скасувала військові навчання "Захід-23" через нестачу бійців і техніки, – британська розвідка
Росія, ймовірно, скасувала заплановані на вересень навчання Захід-23 через нестачу військових і техніки. Провали РФ в Україні показали неефективність тренувань
Про це повідомила британська розвідка.
"Невдачі російських військових в Україні підсвітили, що "спільні стратегічні навчання" мали обмежену навчальну цінність і значною мірою проводилися напоказ. Імовірно, Росія скасувала "Захід-23" через те, що в неї замало особового складу і техніки", - йдеться у повідомленні.
"Також є реалістична ймовірність, що російське керівництво побоюється внутрішньої критики за проведення ще одних показних навчань у воєнний час", – додали у британській розвідці.
Там нагадали, що у період після 2010 року "спільні стратегічні навчання" почергово відбувалися у різних регіонах Росії, але з 2021 року їх стали частіше проводити у західному регіоні, демонструючи, що пріоритетом є "протидія загрозі НАТО".
- Раніше цього місяця Росія провела військово-морські навчання "Океанський щит - 2023" у Балтійському морі.
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