РФ, Іран і Китай - вісь зла, що загрожує США: лідер республіканців у Сенаті пояснив важливість перемоги України
Лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл назвав Росію, Іран і Китай "віссю зла" та попередив, що російська агресія може поширитися на країни НАТО
Про це Макконнелл сказав у інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Ви повинні реагувати на умови, які фактично існують і становлять загрозу для США. Іранці також є загрозою для нас. Отже, це надзвичайна ситуація. Це надзвичайна ситуація, що ми зіткнулися та маємо справу з цією віссю зла – Китаєм, Росією, Іраном, тому що це безпосередня загроза для США", - сказав Макконнелл.
Лідер республіканців у Сенаті також розкритикував вивід військ США з Афганістану за президентства Джо Байдена, назвавши це "неправильним сигналом" і "зеленим світлом" президенту РФ Володимиру Путіну для нападу на Україну.
"Питання в тому, чи лідируватимуть американці. Я думаю, адміністрація Байдена надіслала неправильний сигнал, і вони мали катастрофічний вихід з Афганістану. Я думаю, що це було все одно, що дати Путіну зелене світло для вторгнення в Україну. І ми бачимо, що Іран, головний спонсор тероризму, надсилає безпілотники до Росії та атакує – Хезболла, а в цій конкретній ситуації ХАМАС – атакує ізраїльтян за допомогою безпілотників. Отже, це все пов'язано. Ви не можете відокремити одну частину і сказати, що ми матимемо справу лише з цим. Це все пов'язано", - сказав Макконнелл.
Також сенатор прокоментував позицію КНР щодо нападу ХАМАС на Ізраїль.
"Ми знаємо, на чиєму вони боці. Ми повинні розглядати це як світову проблему", - сказав Макконнелл.
Політик також попередив, що Росія нападе на НАТО, якщо не зазнає поразки в Україні. При цьому він наголосив, що в перемозі України зацікавлені демократичі країни в Азії.
"Якщо росіяни не зазнають поразки, вони наступним кроком підуть до країни НАТО. І думка про те, що наші азіатські союзники чомусь байдужі до України, абсолютно хибна. Прем'єр-міністр Японії сказав, що якщо ви хочете надіслати президенту Сі (лідеру КНР Сі Цзіньпіну - ред.) послання, бийте росіян в Україні. Південнокорейці, японці, тайванці - усі зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, тому що вони знають, що президент Сі спостерігає за цим. Президент Сі нещодавно заявив, що у них нескінченна дружба з росіянами. Що ще вам потрібно знати про наскільки Україна актуальна для Азії та Близького Сходу?" - сказав Макконнелл.
Також лідер республіканців у сенаті США зазначив, що, допомагаючи Україні, США розвивають власну промисловість.
«Одна з найкращих речей у цьому з точки зору США полягає в тому, що коли ми, наприклад, передаємо старе обладнання українцям, ми відновлюємо нашу промислову базу в цій країні. Завдяки допомозі, яку ми надаємо Україні, створюються робочі місця у 38 штатах. І відбувається перебудова нашого промислового комплексу для більш серйозної великої загрози в Азії. Тому думка про те, що наша допомога Україні не є корисною для нас, є чимось неправдивим", - підсумував Макконнелл.
- На початку жовтня після ухвалення законопроєкту про тимчасовий бюджет уряду США представники обох партій у Сенаті спільно заявили про відданість підтримці України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.69Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе