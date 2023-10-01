Сенатори підтвердили свою відданість Україні, виступивши зі спільною заявою
Після ухвалення законопроєкту про тимчасовий бюджет уряду США високопоставлені керівники Сенату виступили із заявою, у якій підтвердили свою відданість Україні
Про це інформують на сайті сенаторів-республіканців Сполучених Штатів.
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості Мітч Макконнелл, очільник Комітету з асигнувань Петті Мюррей, віце-голова Комітету з асигнувань Сьюзен Коллінз, голова підкомітету з асигнувань Сенату з державних, зовнішніх операцій і пов’язаних програм Кріс Кунс і член підкомітету Ліндсі Грехем виступили зі спільною заявою про двопартійне зобов’язання Сенату щодо підтримки України.
"Ми вітаємо сьогоднішню домовленість про уникнення шкідливого і непотрібного закриття федерального уряду. Тим не менш, ця домовленість залишає низку нагальних пріоритетів невирішеними", - йдеться у заяві.
Очікується, що найближчими тижнями Сенат працюватиме над тим, щоб уряд США продовжував надавати критично важливу та стабільну безпекову та економічну підтримку Україні.
"Ми підтримуємо зусилля України, спрямовані на захист її суверенітету від зухвалої агресії Путіна, і ми приєднуємося до сильної двопартійної більшості наших колег у цій важливій роботі. Зважаючи на те, що на нас дивляться наші партнери, союзники та супротивники, ми чітко розуміємо важливість американського лідерства і віддані його зміцненню від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону", - зазначили у Сенаті.
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Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що "шатдаун" може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.
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Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.
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30 вересня спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти "шатдауну".
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Уряд був на межі закриття, оскільки Маккарті заявив, що голосувати в останню хвилину перед опівніччю.
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Але за годину до настання 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів. Перед підписанням законопроєкту Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
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