Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Сенатори підтвердили свою відданість Україні, виступивши зі спільною заявою

Сенатори підтвердили свою відданість Україні, виступивши зі спільною заявою

1 жовтня, 2023 неділя
11:53
Світ прапори України та США

Після ухвалення законопроєкту про тимчасовий бюджет уряду США високопоставлені керівники Сенату виступили із заявою, у якій підтвердили свою відданість Україні

Про це інформують на сайті сенаторів-республіканців Сполучених Штатів.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості Мітч Макконнелл, очільник Комітету з асигнувань Петті Мюррей, віце-голова Комітету з асигнувань Сьюзен Коллінз, голова підкомітету з асигнувань Сенату з державних, зовнішніх операцій і пов’язаних програм Кріс Кунс і член підкомітету Ліндсі Грехем виступили зі спільною заявою про двопартійне зобов’язання Сенату щодо підтримки України.

"Ми вітаємо сьогоднішню домовленість про уникнення шкідливого і непотрібного закриття федерального уряду. Тим не менш, ця домовленість залишає низку нагальних пріоритетів невирішеними", - йдеться у заяві.

Очікується, що найближчими тижнями Сенат працюватиме над тим, щоб уряд США продовжував надавати критично важливу та стабільну безпекову та економічну підтримку Україні.

"Ми підтримуємо зусилля України, спрямовані на захист її суверенітету від зухвалої агресії Путіна, і ми приєднуємося до сильної двопартійної більшості наших колег у цій важливій роботі. Зважаючи на те, що на нас дивляться наші партнери, союзники та супротивники, ми чітко розуміємо важливість американського лідерства і віддані його зміцненню від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону", - зазначили у Сенаті.

  • Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що "шатдаун" може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

  • Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.

  • 30 вересня спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти "шатдауну".

  • Уряд був на межі закриття, оскільки Маккарті заявив, що голосувати в останню хвилину перед опівніччю.

  • Але за годину до настання 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів.  Перед підписанням законопроєкту Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.

бюджет
Війна з Росією
США
допомога США Україні
Читайте також:
30 вересня, 2023 субота
У Києві на Шулявці під час реконструкції впав шляхопровід
1 жовтня, 2023 неділя
На парламентських виборах у Словаччині на перше місце вийшла проросійська партія "Смер"
30 вересня, 2023 субота
Настільки позитивний ефект, що США побоюються ескалації: ізраїльський воєнний експерт про ATACMS
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
1 жовтня
12:28
Оксана Маркарова
Що означає для України ухвалення у США тимчасового бюджету: пояснення Маркарової
12:22
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Ми повинні завжди пам'ятати, якою ціною здобувається наша свобода, - Жеваго
12:19
Крим
Окупанти посилюють захист Криму: перекидають ППО і облаштовують нові оборонні споруди
12:01
У Нідерландах перекрили найбільше в Європі родовище газу через землетруси
11:53
Ексклюзив
Турнікети на війні можуть врятувати життя
ЗСУ продовжують постачати несертифіковані турнікети: ситуація потребує втручання Залужного, - волонтерка
11:26
Обстріл села Кіндратівка на Донеччині 1 жовтня
Росіяни вночі вдарили по селу на Донеччині: постраждала ціла сім'я
11:09
Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі
В Анкарі вранці стався теракт біля Головного управління безпеки МВС
11:00
Огляд
Ілюзії російської пропаганди. Що насправді чекає на окупанта в Україні
10:58
Володимир Путін та Кім Чен Ин
У КНДР заявили, що співпраця з Росією сприяє збереженню миру, а НАТО назвали "організатором української кризи"
10:54
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна змінює тактику у війні, США поки виключили допомогу Києву задля збереження уряду, британські війська вперше можуть прибути в Україну. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
10:35
російська армія, мобілізація
Росія готується до довгої війни в Україні і спрямовує на оборону третину витрат з держбюджету, - британська розвідка
10:30
Проросійські акаунти поширюють дезінформацію про "поради", як убезпечити дитину від викрадення на органи в Україні
10:12
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про обстріл ринку у Бєлгородській області й атаку БПЛА у трьох регіонах: нібито є постраждалі і руйнування
10:00
Ексклюзив
окупанти Бердянськ
Окупанти посилюють мобілізаційні заходи серед українців,- мер Мелітополя Федоров
09:50
Володимир Зеленський
"Важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають перемогу": Зеленський привітав захисників та захисниць України зі святом
09:45
За тиждень в Амазонці загинули більше сотні дельфінів через рекордно високу температуру води
09:00
Папа Франциск
Чому "політика миру" Папи Франциска грає на руку Росії
09:00
Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Нова дата та історія свята
08:58
Словаччина Україна
На парламентських виборах у Словаччині на перше місце вийшла проросійська партія "Смер"
08:55
москва, кремль
У Кремлі досі не визначилися, які українські території анексувала Росія, - ISW
08:46
обстріл, ППО
Повітряні сили вночі знищили 16 із 30 ворожих "шахедів"
08:43
Ексклюзив
Куп'янськ
РФ нарощує сили на Куп'янському напрямку, - начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого
08:26
Оновлено
Атака на Черкащину 1 жовтня
Нічна атака РФ: ворог атакував Кривий Ріг, на Черкащині "шахеди" влучили в промислову інфраструктуру, є поранений
08:17
Інфографіка
втрати РФ
Літак, 11 танків і 440 військових: що втратили росіяни за добу війни в Україні
08:05
Ексклюзив
танки Абрамс
Головне – кількість: ізраїльський воєнний експерт про зброю для ЗСУ
07:44
Оновлено
Конгрес США
Уряд США уникнув "шатдауну": Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет
01:45
Зеленський і Шаппс
Міноборони Британії обіцяє відправити своїх військових в Україну
01:01
Прапор Словаччини
На виборах у Словаччині перемагає проєвропейська партія, - екзит-поли
00:37
OPINION
Валерій Пекар
Чому важливо мати бачення завершення війни
2023, субота
30 вересня
23:55
OTP Bank
В Угорщині відреагували на рішення України щодо OTP Bank
22:12
біженці з України
ООН виділить $123 млн для зимової допомоги українцям, які постраждали від війни
22:00
Сергій Жадан
Після перемоги тиск суспільства на владу буде жорсткішим, - Сергій Жадан
21:43
САУ CAESAR
Україна законтрактувала у Франції ще шість САУ Caesar, дрони та роботи розмінування, - ЗМІ
21:40
Володимир Зеленський
Ми працюємо над тим, щоб в Україні виробляли системи ППО, - Зеленський
21:33
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Якщо ЗСУ продовжуватимуть наступ, то росіянам бракуватиме сил, - воєнний експерт Гендельман
21:19
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар". 30 вересня 2023 року
"Шахтар" програв "Ворсклі". Результати матчів і розклад трансляцій 9-го туру УПЛ
21:16
Ватикан, Папа Римський, світ, релігія
Папа Франциск призначив 21 кардинала: це збільшить його вплив на обрання наступника
21:15
Ексклюзив
Дмитро Лубінець, омбудсман
Найважче повертати українських цивільних заручників, - Лубінець
21:12
Запоріжжя
Без Бєлгородської, Мінської та Красноярської: у Запоріжжі перейменували понад 70 вулиць, провулків та проспектів
21:07
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Формується вісь, яка буде робити усе, щоб знищити демократію і сучасну цивілізацію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV