РФ хоче ударами вивести українців на протести з вимогою мирних переговорів, - генерал-майор СБУ Ягун
Росія через ракетні удари хоче, щоб українці вийшли з протестами і почали вимагати від уряду та керівництва держави мирних переговорів
Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.
"Росія хоче, щоб населення вийшло з протестами і почало вимагати від уряду, від керівництва держави мирних переговорів. Насправді нічого такого не відбувається і не відбудеться, сподіваюся", - зазначив він.
Ягун розповів, як запобігти таким ударам по інфраструктурі.
"Один варіант - це глуха оборона, коли ми справді будемо посилювати свою систему ППО. За рахунок в першу чергу наших партнерів та нарощувати свої системи. Другий метод - мати засоби, які можуть превентивно вдарити по віддалених об'єктах в Росії - в першу чергу військових. Показати те, що Україна здатна протистояти ворогу і на його території. Я думаю, що це в комплексі маючи нормальну ППО і маючи можливості віддалених ударів - це все якраз і донесе до ворога той момент, що Україна спроможна протистояти йому на рівних", - підсумував Ягун.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.08
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.33
- Актуальне
- Важливе