Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

"Росія хоче, щоб населення вийшло з протестами і почало вимагати від уряду, від керівництва держави мирних переговорів. Насправді нічого такого не відбувається і не відбудеться, сподіваюся", - зазначив він.

Ягун розповів, як запобігти таким ударам по інфраструктурі.

"Один варіант - це глуха оборона, коли ми справді будемо посилювати свою систему ППО. За рахунок в першу чергу наших партнерів та нарощувати свої системи. Другий метод - мати засоби, які можуть превентивно вдарити по віддалених об'єктах в Росії - в першу чергу військових. Показати те, що Україна здатна протистояти ворогу і на його території. Я думаю, що це в комплексі маючи нормальну ППО і маючи можливості віддалених ударів - це все якраз і донесе до ворога той момент, що Україна спроможна протистояти йому на рівних", - підсумував Ягун.