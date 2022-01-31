РФ може знову використати Януковича для "легалізації" вторгнення в Україну, - Гармаш
Учасник Мінських переговорів з урегулювання на Донбасі Сергій Гармаш заявив, що президент РФ Володимир Путін може використати експрезидента України Віктора Януковича, щоб легалізувати напад на Україну
Про він сказав у Суботньому інтерв’ю.
"Я думаю, що Віктор Янукович буде використаний чисто для того, щоб направити Путіну (знову ж таки це вже було) таке "прохання" про те, щоб він увійшов. І юридично в Путіна "будуть" такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім з глузду з’їде і поверне Януковичу його повноваження. Я сподіваюся, що не настільки вже наші судді... Не знаю, не буду дипломатично казати, які", - зазначив Сергій Гармаш.
Після втечі до РФ Віктор Янукович заявляв, що його усунули з посади президента незаконно. Так само вважає і влада Росії. Президент РФ Володимир Путін на пресконференції 23 грудня назвав Революцію гідності "держпереворотом".
У березні 2014 року тодішній постійний представник РФ у ООН Віталій Чуркін на засіданні Радбезу зачитав лист із нібито проханням Віктора Януковича застосувати російські війська для "відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України" та показав фотокопію листа.
- Нагадаємо, 28 листопада 2021 року стало відомо, що Янукович подав перший позов проти Верховної Ради, де вимагає визнати відсутність у парламенту повноважень позбавляти звання президента в інший спосіб, окрім імпічменту.
- У грудні ОАСК відкрив провадження за цим позовом Віктора Януковича.
- Віктор Янукович подав іще один позов до ОАСК.
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