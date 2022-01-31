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РФ може знову використати Януковича для "легалізації" вторгнення в Україну, - Гармаш

31 січня, 2022 понедiлок
09:16
війна з Росією Сергій Гармаш

Учасник Мінських переговорів з урегулювання на Донбасі Сергій Гармаш заявив, що президент РФ Володимир Путін може використати експрезидента України Віктора Януковича, щоб легалізувати напад на Україну

Про він сказав у Суботньому інтерв’ю.

"Я думаю, що Віктор Янукович буде використаний чисто для того, щоб направити Путіну (знову ж таки це вже було) таке "прохання" про те, щоб він увійшов. І юридично в Путіна "будуть" такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім з глузду з’їде і поверне Януковичу його повноваження. Я сподіваюся, що не настільки вже наші судді... Не знаю, не буду дипломатично казати, які", - зазначив Сергій Гармаш.

Після втечі до РФ Віктор Янукович заявляв, що його усунули з посади президента незаконно. Так само вважає і влада Росії. Президент РФ Володимир Путін на пресконференції 23 грудня назвав Революцію гідності "держпереворотом".

У березні 2014 року тодішній постійний представник РФ у ООН Віталій Чуркін на засіданні Радбезу зачитав лист із нібито проханням Віктора Януковича застосувати російські війська для "відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України" та показав фотокопію листа.

  • Нагадаємо, 28 листопада 2021 року стало відомо, що Янукович подав перший позов проти Верховної Ради, де вимагає визнати відсутність у парламенту повноважень позбавляти звання президента в інший спосіб, окрім імпічменту.
  • У грудні ОАСК відкрив провадження за цим позовом Віктора Януковича.
  • Віктор Янукович подав іще один позов до ОАСК.

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Новини
Віктор Янукович
Сергій Гармаш
легітимізація
вторгнення в Україну
Володимир Путін
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