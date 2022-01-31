РФ може знову використати Януковича для "легалізації" вторгнення в Україну, - Гармаш

Про він сказав у Суботньому інтерв’ю.



"Я думаю, що Віктор Янукович буде використаний чисто для того, щоб направити Путіну (знову ж таки це вже було) таке "прохання" про те, щоб він увійшов. І юридично в Путіна "будуть" такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім з глузду з’їде і поверне Януковичу його повноваження. Я сподіваюся, що не настільки вже наші судді... Не знаю, не буду дипломатично казати, які", - зазначив Сергій Гармаш.



Після втечі до РФ Віктор Янукович заявляв, що його усунули з посади президента незаконно. Так само вважає і влада Росії. Президент РФ Володимир Путін на пресконференції 23 грудня назвав Революцію гідності "держпереворотом".



У березні 2014 року тодішній постійний представник РФ у ООН Віталій Чуркін на засіданні Радбезу зачитав лист із нібито проханням Віктора Януковича застосувати російські війська для "відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України" та показав фотокопію листа.

Нагадаємо, 28 листопада 2021 року стало відомо, що Янукович подав перший позов проти Верховної Ради, де вимагає визнати відсутність у парламенту повноважень позбавляти звання президента в інший спосіб, окрім імпічменту.

У грудні ОАСК відкрив провадження за цим позовом Віктора Януковича.

Віктор Янукович подав іще один позов до ОАСК.

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