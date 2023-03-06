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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією РФ намагається створити умови для наступу ще на двох напрямках та маневрує в районах Нова Каховка - Армянськ, - Генштаб

РФ намагається створити умови для наступу ще на двох напрямках та маневрує в районах Нова Каховка - Армянськ, - Генштаб

6 березня, 2023 понедiлок
07:17
війна з Росією російські війська

Російські війська намагаються створити умови для переходу в наступ на окремих ділянках на Запорізькому та Херсонському напрямках. Також для введення в оману ЗСУ вони маневрують в районах населених пунктів Нова Каховка – Армянськ

Про це у ранковому зведенні 6 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для введення в оману Сил оборони України ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) - Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим). 

"Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів", - кажуть в Генштабі.

У ПТУ Волновахи окупанти облаштували базу з відновлення пошкодженої техніки

В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. 

Студентів примусово залучають до ремонтних робіт.

Росія зосереджена на наступі по 5 напрямках

Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 

ЗСУ відбили понад 95 атак росіян й уразили райони скупчення загарбників

Минулої доби, 5 березня, українські воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

Війська РФ завдали 27 авіаційних та 4 ракетних удари по Україні минулої доби

Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.

Протягом минулої доби противник завдав 27 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Загроза завдання Росією подальших ракетних ударів є високоймовірною по всій території України.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. 

Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Іскрисківщина і Волфине Сумської області та Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане Харківської області; Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб штурмувати місто Бахмут та навколишні населені пункти. 

Обстрілював Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. 

Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них - Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється,
на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. 

Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

  • Раніше стало відомо, що керівництво та військовослужбовці 155 бригади морської піхоти ЗС РФ відмовляються знову йти в наступ на Вугледарському напрямку без будь-якого забезпечення та підготовки.

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