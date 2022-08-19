РФ намагається змусити ЗСУ утримувати значні сили на Харківському напрямку, щоб уникнути українських контратак деінде, - британська розвідка

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Попри те, що лінія фронту в цьому секторі мало зрушилася з травня, друге місто (за кількістю мешканців, – ред.) України було одним із найбільш послідовних обстрілів з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години", – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що розташований приблизно в 15 км від російської лінії фронту, Харків постраждав, тому що він залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста.

"Російські війська відносно незначно утримують харківський напрямок, але продовжують проводити локальні рейди та обстріли українських сил. Ймовірно, вони намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоб запобігти використанню їх як сили для контратаки деінде", – додали в Британії.

У Харкові оголосили 19 серпня днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів. Мер Харкова наголосив, що 17 серпня та ранок 18 серпня стали одними з найважчих для міста з початку повномасштабної війни: "Загинули люди, багато поранених, зокрема – діти".

19 серпня експерт з міжнародних питань Дмитро Шеренговський в ефірі Еспресо зазначив, що успіхи ЗСУ на фронті дають більше аргументів для постачань зброї з США. Шеренговський розповів про опитування Гарвардського університету.

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