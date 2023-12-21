Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ наступного року планує виготовити 683 крилаті ракети і 215 тис. авіабомб, – Центр нацспротиву

РФ наступного року планує виготовити 683 крилаті ракети і 215 тис. авіабомб, – Центр нацспротиву

21 грудня, 2023 четвер
13:12
Війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

Росіяни наступного року планують виготовити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб і некерованих ракет, що свідчить про намір продовжувати війну

Відповідні документи є в розпорядженні Центру нацспротиву.

Зазначається, що окупанти планують випуск:

Х-31ПМ (75 од.);
Х-59М2А (133 од.);
Х-38МЛ (150 од.);
Х-101 (167 од.);
Х-29ТД (46 од.);
Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од.);
ФАБ-1500 (1000 од.);
С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис.);
С-13ДФ (20 тис. од.);
УПАБ-1500 (191 од.);
АБСП-3000 (600 од).

"Зауважимо, що достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", - підкреслили в ЦНС.

Росія
окупанти
крилата ракета
Читайте також:
Карта.Заставочна
Автор Богдан Бачинський
20 грудня, 2023 середа
Карта бойових дій за період 13–20 грудня: другий тиждень глобального наступу збройних сил РФ і загроза Вугледару
Олександр Камишін
20 грудня, 2023 середа
Чи здатна Україна у 2024 році виготовити 1 млн дронів: у Мінстратегпромі прокоментували заяву Зеленського
Київщина
21 грудня, 2023 четвер
Росія атакувала Україну "шахедами": на Київщині працювала ППО, уламки БПЛА впали на будинок на Полтавщині
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.91
    Продаж 41.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
21 грудня
14:09
Україна отримала від Польщі 5 тис. терміналів Starlink для деокупованих регіонів
14:06
OPINION
Сергій Марченко
Рішення про Велику мобілізацію відкладати не можна
13:56
Ілюстративне фото
В окупованому Донецьку зайнявся корпус університету, де можуть базуватися російські військові
13:52
На фото: мюзикл Tarifzone Liebe
Солдаут за 24 години: хор українок разом з німецькими зірками заспівав у мюзиклі Tarifzone Liebe в Берліні
13:52
Оновлено
медичний канабіс
Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні
13:39
діти, злочини росії
Парламент Латвії ухвалив резолюцію на захист депортованих росіянами українських дітей
13:27
Збирав гроші на дрони для РФ і благословляв окупантів на війну: СБУ оголосила підозру протоієрею РПЦ із Криму Дмитру Кроткову
13:24
корупція
Ексголова ДФС Насіров залишиться під вартою до 18 лютого з альтернативою застави 20 млн грн
13:08
Василь Малюк
Війну треба перенести якомога ближче до Кремля, - очільник СБУ анонсував нові "сюрпризи" для росіян
13:00
Оновлено
Рустем Умєров
У Міноборони заявили, що Умєров говорив загалом про рекрутинг, а не механізм призову в ЗСУ чоловіків з-за кордону
12:40
путін та шойгу
Путін доручив міноборони РФ провести осінній призов 2024 року з використанням електронних повісток
12:26
Крим
Українські партизани виявили російську техніку на залізниці в окупованому Криму, - "Атеш"
12:16
Kyivstar, Київстар
"Київстар" відновив усі сервіси, скасував наступну плату за тариф для користувачів і виділив 100 млн грн на ЗСУ
12:15
Рустем Умєров
Умєров висловив упевненість, що Україна у 2024 році звільнить Крим
12:11
сніг, мокрий сніг
Україну очікує мокрий сніг і штормовий вітер: прогноз на 22 грудня від Наталки Діденко
12:04
Ексклюзив
DeepState: окупанти взяли під контроль промзону в Авдіївці
12:04
PR
Ексклюзивна прем'єра. Українська комедія "Велика прогулянка" онлайн на SWEET.TV
12:03
OPINION
Сергій Таран
Замість єдиного ура-марафону потрібна чесна розмова
12:00
Умєров
У Міноборони спростували інформацію, поширену в мережі, щодо громадянства США в дітей Умєрова
11:58
Смартфон
Українці отримують у WhatsApp маніпулятивні проросійські повідомлення
11:58
діти, дитина лікарня
У потязі, яким окупанти везли українських дітей з "оздоровлення" з Тюмені, померла 12-річна дівчинка з Луганщини
11:46
Оновлено
ДТП
У Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП: загинув чоловік, є поранені
11:34
електроенергія, світло ЛЕП
Через обстріли на Донеччині було знеструмлено 6 шахт: ситуація в енергосистемі станом на 21 грудня
11:31
Ексклюзив
ЗСУ
Узимку буде важко уникнути контактних боїв, - військовий ЗСУ Барна про штурмові дії РФ
11:08
Музей Голодомору
Музей Голодомору створить експертну раду, до якої увійдуть нащадки жертв геноциду
10:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп – козир Путіна, для України 2024 може стати роком оборони й розробки дронів. Акценти світових ЗМІ 21 грудня
10:51
Швейцарія
Швейцарія підтримує українську Формулу миру й готова виступити медіатором, – посол
10:49
На фото: Логотип Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery та Paramount розглядають можливість злиття, "щоб краще конкурувати з Netflix і Disney+", - ЗМІ
10:44
Оновлено
на фото: тролейбус
У Херсоні відновили рух тролейбусів, які не курсували через обстріл РФ
10:30
На фото: співачка ANKA
Організатори Нацвідбору Євробачення-2024 оголосили імʼя одинадцятого фіналіста
10:22
Світовий банк
Україна отримала від Японії $950 млн на реалізацію двох проєктів Світового банку
10:21
Окупанти
Бояться прильотів: росіяни в окупованому Генічеську пересідають в автівки з українськими номерами, - "Атеш"
10:15
На фото: Леонід Колосовський
Український режисер Колосовський похвалився кліпом для росіянина Діми Білана
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 грудня: долар та євро в обмінниках подорожчали
10:12
Ексклюзив
Гроші
Наступного року в Україні планують витратити 100 млрд грн на саджанці, - депутат Київради Ємець
10:05
Нікополь
Армія РФ вранці вдарила по Нікополю: загинули дві жінки, є поранений
10:05
OPINION
Олексій Петров
Дипломатія — не менш запеклий фронт
09:42
Маріуполь
У Маріуполі ввечері сталося влучання по базі техніки окупантів, - Андрющенко
09:19
Оновлено
соцмережа Х (Твіттер)
У соцмережі Х стався масовий збій: компанія усунула проблему
09:13
штучний інтелект
ШІ не може бути патентним "винахідником", - Верховний суд Великої Британії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV