РФ наступного року планує виготовити 683 крилаті ракети і 215 тис. авіабомб, – Центр нацспротиву
Росіяни наступного року планують виготовити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб і некерованих ракет, що свідчить про намір продовжувати війну
Відповідні документи є в розпорядженні Центру нацспротиву.
Зазначається, що окупанти планують випуск:
Х-31ПМ (75 од.);
Х-59М2А (133 од.);
Х-38МЛ (150 од.);
Х-101 (167 од.);
Х-29ТД (46 од.);
Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од.);
ФАБ-1500 (1000 од.);
С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис.);
С-13ДФ (20 тис. од.);
УПАБ-1500 (191 од.);
АБСП-3000 (600 од).
"Зауважимо, що достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", - підкреслили в ЦНС.
- У травні представник ГУР Вадим Скібіцький казав, що окупанти здатні виготовляти до 25 "калібрів" на місяць і до двох "кинджалів". А на початку листопада він сказав, що в запасах росіян є близько 870 ракет.
- Також речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат стверджує, що нині у росіян є до 900 ракет, які вони можуть застосувати для ударів по Україні.
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