РФ наступного року планує виготовити 683 крилаті ракети і 215 тис. авіабомб, – Центр нацспротиву

Відповідні документи є в розпорядженні Центру нацспротиву.

Зазначається, що окупанти планують випуск:

Х-31ПМ (75 од.);

Х-59М2А (133 од.);

Х-38МЛ (150 од.);

Х-101 (167 од.);

Х-29ТД (46 од.);

Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од.);

ФАБ-1500 (1000 од.);

С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис.);

С-13ДФ (20 тис. од.);

УПАБ-1500 (191 од.);

АБСП-3000 (600 од).

"Зауважимо, що достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", - підкреслили в ЦНС.