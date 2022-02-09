РФ назвала умову деескалації: зажадала від України повернути все надане Заходом озброєння, припинити співпрацю з НАТО і відіслати військових інструкторів

Відповідну заяву зробила речниця МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.



"Ми переконані, що досягти деескалації ситуації навколо України, про яку так багато говорять і пишуть наші західні партнери, можна дуже швидко. Для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО. А також вивести всі раніше поставлені Києву іноземні озброєння за межі української території", - сказала Захарова.



При цьому речниця МЗС РФ заявила про "штучне нагнітання напруженості навколо України" та заклиакала до "практичних кроків", зокрема, зажадала візиту західних дипломатів до окупованих Донецька і Луганська. У цьому контексті Захарова нагадала про візит у зону ООС голів МЗС Німеччини, Австрії, Словаччини та Чехії, а Революцію Гідності назвала "антиконституційним переворотом".



"Начебто, благородна місія. Начебто, розпочався процес, до якого ми завжди закликали. І ось у бронежилетах та касках західні дипломати просунулися до лінії зіткнення. Але є нюанс: тільки з одного боку - підконтрольного Києву. Ось далі вони чомусь не пішли. Ось ця сама риса, яка не є червоною для вас, ось її потрібно перейти, я маю на увазі лінію дотику, і відвідати все-таки і вшанувати своєю увагою тих людей, які багато років страждають через те, що ви колись надихали українських політиків на здійснення антиконституційного перевороту", - сказала Захарова.



При цьому вимогу до західних дипломатів відвідати Донецьк і Луганськ Захарова аргументувала тим, що це питання дотримання прав жителів "країни, яка припала до всіх західних цінностей", натомість жодним словом не згадала про так звані "народні республіки".



"Їх цікавить все. Всі регіони світу, до яких не належать країни їх акредитації, маю на увазі континенти, материки. Так, благородна справа висвітлювати ситуацію у всіх куточках планети. Перебуваючи в США, дбати про уйгури, перебуваючи в Британії, ставити питання про М'янмі. Але є один маленький нюанс: Британія та Україна - це один Європейський континент. Це так чи інакше сусіди щодо спільності цього єдиного європейського простору. То чому ж ситуація з правами людини за десятки тисяч кілометрів від тієї ж Британії Лондон так хвилює і вони починають свої репортажі з праволюдської проблематики, а коли справа доходить до безпосереднього сусіда по континенту, країни, яка припала до всіх західних цінностей, вони ці права людини забувають?" - сказала Захарова.

Нагадаємо, раніше очільник РФ Володимир Путін на спільній з президентом Франції Емманюелем Макроном пресконференції пов'язав можливість вступу України до НАТО з військовим поверненням Криму, пригрозив Альянсу війною та нагадав про ядерну зброю РФ.

Щодо війни з Україною Путін звинуватив українську владу в "курсі на демонтаж" Мінських угод.