Про це Олексій Резніков заявив на пресконференції в Одесі.

"Я дуже не люблю давати прогнози та оцінювальні судження, але для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості. В тому числі після успішного застосування наших, українських "Нептунів", коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу", - так міністр оборони прокоментував потенційні ризики для Півдня України в межах можливих наступальних операцій РФ.

Однак він ствердив, що на лівобережжі Дніпра ситуація складніша, попри існування там потужних природних захисних бар'єрів.

"Що стосується лівобережних територій Півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена", - додав Олексій Резніков.