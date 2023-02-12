РФ не має панування в Чорному морі: росіяни не зможуть підійти до Одеси з його акваторії, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков ствердив, що захисники України позбавили росіян панування в Чорному морі, так, вони не мають можливість "підійти з моря до Одеси"
Про це Олексій Резніков заявив на пресконференції в Одесі.
"Я дуже не люблю давати прогнози та оцінювальні судження, але для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості. В тому числі після успішного застосування наших, українських "Нептунів", коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу", - так міністр оборони прокоментував потенційні ризики для Півдня України в межах можливих наступальних операцій РФ.
Однак він ствердив, що на лівобережжі Дніпра ситуація складніша, попри існування там потужних природних захисних бар'єрів.
"Що стосується лівобережних територій Півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена", - додав Олексій Резніков.
- Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що Росія використовує на Чорному морі надводні дрони. За його словами, такий стан справ "створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі".
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