Про це пише "Коммерсант".

Вартість держконтракту при цьому може зрости зі 128 млрд рублів відразу на 40-60%. При цьому, в уряді РФ наголосили на "неможливості зриву встановленого терміну здачі".

Роснефть, згідно з протоколом наради, пояснює необхідність збільшення вартості та перенесення термінів зривом постачань великих корпусних деталей — льодового зуба, кронштейнів пера руля та кронштейнів зовнішніх гребних валів.

Передбачалося, що ці великі деталі для криголама виготовить завод "Енергомашспецсталь", що розташований у Краматорську Донецької області. Але Росія розбомбила це підприємство в минулому травні — ще й радісно про це прозвітувавши.

Контракт із новим виробником досі не укладено, а терміни постачання цих деталей попередньо перенесено на серпень 2025 року.

Несвоєчасне постачання складових частин може суттєво змістити загальний графік будівництва судна. На середину березня замість 15% загального обсягу планових робіт виконано лише 5%.

"Россия" – криголам потужністю 120 МВт, що мав забезпечити цілорічне проведення суден по північному морському шляху з комерційною швидкістю в 10-12 вузлів для вивезення вуглеводнів на зовнішні ринки. Насамперед криголам має забезпечити цілорічний вивіз ЗПГ з арктичних проєктів НОВАТЕКу на Ямалі та Гидані.