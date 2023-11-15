РФ не вдається замкнути ЗСУ в кільце від Авдіївки та Опитного, - генерал Романенко

Про це засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів в етері Еспресо.

"В Авдіївці продовжуються бої. На півночі бої почалися в районі Степового, тобто вони перейшли ділянку залізниці з Красногорівки та намагаються просуватися далі на захід, а на південь намагаються просуватися в район промислової зони заводу, розуміючи, що цей об’єкт важливий з точки зору стійкості нашої оборони на півночі та в цілому навколо Авдіївки", - сказав військовий.

Водночас на півдні ЗСУ зупинили просування російських окупантів у бік Первомайська, там розташовані логістичні шляхи. Також РФ намагається атакувати на північному напрямку - Опитне та Водяне.

"Тобто не полишає, з воєнної точки зору, спроб об'єднати ці лещата з півночі та півдня. У зв’язку з тим, що довгий час у них відбувається, цю операцію завершити поки що їм не вдається, то вони активізують дії Маріїнки та Вугледара для того, аби намагатися з півдня великим за дистанцією лещатами об’єднатися десь у районі Авдіївки. Проте зазнають великих втрат, як по живій силі, так озброєння та техніки", - підкреслив Романенко.

Фото: Скрін карти deepstatemap

Наразі суттєвого просування російського війська там не відбувається.