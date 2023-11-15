РФ не вдається замкнути ЗСУ в кільце від Авдіївки та Опитного, - генерал Романенко
Російські війська, ймовірно, мають намір затиснути наших оборонців у кільце на Донеччині, йдеться про ділянку навколо населеного пункту Авдіївка
Про це засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів в етері Еспресо.
"В Авдіївці продовжуються бої. На півночі бої почалися в районі Степового, тобто вони перейшли ділянку залізниці з Красногорівки та намагаються просуватися далі на захід, а на південь намагаються просуватися в район промислової зони заводу, розуміючи, що цей об’єкт важливий з точки зору стійкості нашої оборони на півночі та в цілому навколо Авдіївки", - сказав військовий.
Водночас на півдні ЗСУ зупинили просування російських окупантів у бік Первомайська, там розташовані логістичні шляхи. Також РФ намагається атакувати на північному напрямку - Опитне та Водяне.
"Тобто не полишає, з воєнної точки зору, спроб об'єднати ці лещата з півночі та півдня. У зв’язку з тим, що довгий час у них відбувається, цю операцію завершити поки що їм не вдається, то вони активізують дії Маріїнки та Вугледара для того, аби намагатися з півдня великим за дистанцією лещатами об’єднатися десь у районі Авдіївки. Проте зазнають великих втрат, як по живій силі, так озброєння та техніки", - підкреслив Романенко.
Фото: Скрін карти deepstatemap
Наразі суттєвого просування російського війська там не відбувається.
- Армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, на фронті відбулося понад 60 зіткнень, інформує у ранковому зверненні Генштаб.
- Сьогодні Барабаш розповів, що після того, як стало холодно, мешканці Авдіївки опалюють домівки, водночас з димарів йде дим, а РФ після розвідки дронами гатять зброєю.
- Російські окупанти систематично обстрілюють цивільні місця Авдіївки. Місто перетворюється на знищену Мар'їнку, якої вже майже не існує.
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