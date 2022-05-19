Про це в телеграмі повідомила омбудсман Людмила Денісова.

"РФ здійснює незаконну паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей за прискореною процедурою! Відтепер подати заяву на отримання громадянства рф мешканці ОРДЛО можуть без так званого паспорта незаконних псевдрдержавних формувань", - зауважила вона.

Обов'язковими є наявність паперового чи ID-паспорта громадянина України та реєстрація в ОРДЛО. У разі реєстрації необхідно надати адресну довідку, які підтверджує проживання на тимчасово окупованій території. Також росіяни спрощують подачу заяви на отримання російського громадянства для депортованих до РФ українців.

"Всі українці, які примусово отримали російські паспорти залишаються громадянами України. Наша держава не визнає жодних російських документів, які нав’язала РФ. Своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни", - наголосила Людмила Денісова.

Омбудсман звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb