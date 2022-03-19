РФ обстріляла чернігівську лікарню

Про це розповів міський голова Владислав Атрошенко в спільному ефірі телеканалів, пише "Українська правда".

За його лсловами, місто потерпає від гуманітарної катастрофи. Місто знеструмлене, немає води та тепла.



"Крім того… опорна 2-га лікарня зазнала бомбардування, бо знаходиться на окраїні міста, де ведуться бої.. Вибито всі шибки і прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10-11 градусів Цельсія", – сказав Атрошенко.



Міський голова підкреслив, що за весь час повномасштабної війни окупанти не погодили жодного гуманітарного коридору з міста. За йго словами, люди виїжджають самотужки "умовними стежинами, які існують добу а потім змінюються".



Нагадаємо, Українські військові збили російський літак, який скидав ракети на Чернігів.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb