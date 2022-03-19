РФ обстріляла чернігівську лікарню
Окупанти продовжують завдавати по житловим мікрорайонам Чернігова неприцільні артилерійські удари
Про це розповів міський голова Владислав Атрошенко в спільному ефірі телеканалів, пише "Українська правда".
За його лсловами, місто потерпає від гуманітарної катастрофи. Місто знеструмлене, немає води та тепла.
"Крім того… опорна 2-га лікарня зазнала бомбардування, бо знаходиться на окраїні міста, де ведуться бої.. Вибито всі шибки і прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10-11 градусів Цельсія", – сказав Атрошенко.
Міський голова підкреслив, що за весь час повномасштабної війни окупанти не погодили жодного гуманітарного коридору з міста. За йго словами, люди виїжджають самотужки "умовними стежинами, які існують добу а потім змінюються".
Нагадаємо, Українські військові збили російський літак, який скидав ракети на Чернігів.
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