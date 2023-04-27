РФ обстріляла Липці на Харківщині: є влучання в житлову забудову
На Харківщині росіяни вранці 27 квітня обстріляли з артилерії Липці та пошкодили житлову забудову
Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини. Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання в житлову забудову", - наголосив він.
На місці працюють екстрені служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
- 26 квітня на Харківщині росіяни обстріляли будинки, крамницю, підприємство та пожежно-рятувальну частину.
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