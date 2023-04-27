Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини. Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання в житлову забудову", - наголосив він.

На місці працюють екстрені служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.