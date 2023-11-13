РФ обстріляла Нікополь і громаду з важкої артилерії: поранений чоловік, пошкоджені будинки, газогін та ЛЕП
Вдень, 13 листопада, росіяни обстріляли Нікополь і Покровську сільську громаду з важкої артилерії, внаслідок чого поранений 42-річний чоловік й пошкоджені газогін та лінія електропередачі
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Вдень окупанти били по Нікопольщині. Обстріляли сам Нікополь та Покровську сільську громаду з важкої артилерії. По районному центру поцілили ще й дроном-камікадзе", - йдеться у повідомленні.
Лисак поінформував, що внаслідок обстрілу дістав поранень 42-річний чоловік, який наразі перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.
За словами очільника ОДА, пошкоджень зазнали газогін та лінія електропередачі. А також понівечені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки, 3 господарських споруд і 2 гаражі.
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
- У понеділок, 13 листопада, росіяни обстріляли центральну частину Херсона - двоє людей загинуло, десятеро зазнали поранень, пошкоджено щонайменше 15 будинків.
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