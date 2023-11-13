Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ обстріляла Нікополь і громаду з важкої артилерії: поранений чоловік, пошкоджені будинки, газогін та ЛЕП

РФ обстріляла Нікополь і громаду з важкої артилерії: поранений чоловік, пошкоджені будинки, газогін та ЛЕП

13 листопада, 2023 понедiлок
18:43
Війна з Росією

Вдень, 13 листопада, росіяни обстріляли Нікополь і Покровську сільську громаду з важкої артилерії, внаслідок чого поранений 42-річний чоловік й пошкоджені газогін та лінія електропередачі

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Вдень окупанти били по Нікопольщині. Обстріляли сам Нікополь та Покровську сільську громаду з важкої артилерії. По районному центру поцілили ще й дроном-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Лисак поінформував, що внаслідок обстрілу дістав поранень 42-річний чоловік, який наразі перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. 

За словами очільника ОДА, пошкоджень зазнали газогін та лінія електропередачі. А також понівечені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки, 3 господарських споруд і 2 гаражі.

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

  • У понеділок, 13 листопада, росіяни обстріляли центральну частину Херсона - двоє людей загинуло, десятеро зазнали поранень, пошкоджено щонайменше 15 будинків.
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
Читайте також:
ЗСУ, українські військові
12 листопада, 2023 неділя
"Хто в окопі, хто в ресторані". У Києві, Полтаві та Запоріжжі родички військових вимагають демобілізації тих, хто служить півтора року
на фото: Джо Байден в Києві
11 листопада, 2023 субота
Для Байдена Україна є абсолютним ядром його нинішніх поглядів на національну безпеку США, - Брайза
втрати окупантів
13 листопада, 2023 понедiлок
Армія РФ за добу втратила 5 танків, 10 артсистем і 800 солдатів, - Генштаб
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.16
    Купівля 37.16
    Продаж 37.74
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 листопада
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 628-го дня війни: США викуповують для української ППО установки Gepard, а ЗСУ мають успіх на Лівобережжі Херсонщини
18:57
У Чечні 18-річного сина Кадирова призначили першим заступником міністра з фізкультури та спорту
18:21
Угорщина - ЄС
Угорщина знову заблокувала виплату траншу військової допомоги Україні з Європейського фонду миру
18:18
Володимир Сальдо
ВАКС конфіскував нові активи Сальдо, а також його дружини та компанії
18:00
OPINION
Валерій Чалий
Вибори, рейтинги, заміри, опитування — це словник мирного часу
17:58
зерно, зернова угода
Тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі пройшли 100 суден, – амбасадорка США
17:50
Ексклюзив
Defence Express: ворог втратив рідкісну систему РЕБ "Свет-КУ"
17:45
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсон: загинули двоє людей, десятьох поранено
17:45
ракета "IRIS-T"
Німеччина оголосила про намір надати Україні ще дві системи IRIS-T до кінця року
17:39
Коригували удари росіян по позиціях ЗСУ у Краматорську й Бахмуті: до 8 років засудили двох навідників
17:32
EmptyChairWeek: в Україні стартувала кампанія пам'яті культурних діячів, яких забрала війна
17:29
Шимон Головня, Польща
Маршалком польського сейму став Шимон Головня від партії "Польща 2050"
17:22
Після обвалу тунелю в районі Уттаркаші в індійському штаті Уттаракханд 13 листопада 2023
В Індії через обвал тунелю 40 робітників опинилися заблокованими під землею
17:17
Ексклюзив
втрати окупантів
"Паніка в пабліках окупантів": депутат Херсонської облради Хлань про ситуацію на лівому березі Дніпра
17:09
вугілля порт
ДТЕК законтрактував додаткові 70 тис. тонн вугілля з Польщі
16:46
Ексклюзив
ЗСУ намагаються зупинити розширення сірих зон: офіцер з Авдіївського напрямку
16:40
Мустафа Джемілєв
Мустафа Джемілєв у день 80-річчя отримав звання Героя України
16:35
Ексклюзив
Україна-Польща
Польща стане найбільшим союзником України на шляху до ЄС, - нардеп Княжицький
16:32
Транспортери, мініекскаватори, бетономішалки: Німеччина надасть Україні будівельне обладнання
16:16
обстріл Бериславу
Окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині: двоє поранених
16:15
на фото Євген Положій
Родинна сага про боротьбу за свободу: в Україні вийде друком книжка Євгена Положія "Фінальний епізод"
16:03
OPINION
Андрій Клименко
Ніхто у Європі не контролює санкційний режим проти Росії
15:40
Оновлено
Олександр Дубінський, СБУ, ДБР
Мав позивний Буратіно. Дубінський отримав підозру в держзраді, вчиненій у складі злочинної організації
15:24
PR
Як вибрати ідеальний поворотний притискний замок для вашого проєкту
15:00
російська армія, мобілізація
Британська розвідка розповіла, як в російській армії карають наркоманів і алкоголіків
14:50
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:44
Жозеп Боррель
"Діалог про дві держави": Боррель анонсував візит до Ізраїлю та країн Близького Сходу
14:25
наручники
Окупанти в Донецьку "засудили" українського військового до 30 років ув'язнення
14:17
Коригувальник ракетного удару по Харківській ОВА, внаслідок якого загинуло 44 людини, отримав довічне ув'язнення
14:02
OPINION
Юрій Касьянов
Нам потрібні не дорогезні БПЛА, а літаючі "автомати Калашникова"
14:01
дощ
Найхолодніше буде на півночі, а дощі оминуть лише південь: прогноз погоди на 14 листопада від Наталки Діденко
13:46
Литва планує позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу через підтримку війни РФ проти України
13:44
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона: постраждали мати з двомісячною дитиною, водій загинув
12:50
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія оголосила про надання Україні 84 млн євро гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти
12:36
Оновлено
Девід Кемерон
Сунак здійснив перестановки в уряді, експрем'єр Камерон очолив МЗС Британії
12:33
відключення електроенергії
Через негоду знеструмлено частину споживачів у 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 13 листопада
12:27
Ексклюзив
Штучно створюється механізм недієздатності місцевого самоврядування, - виконавчий директор Асоціації міст України
12:03
OPINION
Віталій Бала
Україна - ЄС. Угоди про євроінтеграцію підписуватиме не ця влада
12:00
поліція, злодій, наручники
Суд заарештував двох людей, які в телефонних розмовах закликали до знищення українців
11:58
OPINION
Віталій Портников
Чому звинувачують Червінського. Колонка Віталія Портникова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV