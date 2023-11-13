РФ обстріляла Нікополь і громаду з важкої артилерії: поранений чоловік, пошкоджені будинки, газогін та ЛЕП

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Вдень окупанти били по Нікопольщині. Обстріляли сам Нікополь та Покровську сільську громаду з важкої артилерії. По районному центру поцілили ще й дроном-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Лисак поінформував, що внаслідок обстрілу дістав поранень 42-річний чоловік, який наразі перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

За словами очільника ОДА, пошкоджень зазнали газогін та лінія електропередачі. А також понівечені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки, 3 господарських споруд і 2 гаражі.

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA