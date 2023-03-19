РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів Харківщини, є поранена
Упродовж доби 18 березня російська армія атакувала якнайменше 13 міст і сіл прикордоння на Харківщині, жінка дістала поранення
Про це поінформували в Харківській ОВА.
Російська армія надалі обстрілює прикордонні населені пункти Харківської області.
"Минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та ін.", - зазначили в адміністрації.
Так, в смт Дворічна жінка отримала осколкові поранення через обстріл РФ, її госпіталізували у досить важкому стані.
"Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди", - додали в ОВА.
- Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генштабу, минулої доби російська армія завдала по Україні 11 ракетних та 16 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.
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