РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів Харківщини, є поранена

Про це поінформували в Харківській ОВА.

Російська армія надалі обстрілює прикордонні населені пункти Харківської області.

"Минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та ін.", - зазначили в адміністрації.

Так, в смт Дворічна жінка отримала осколкові поранення через обстріл РФ, її госпіталізували у досить важкому стані.

"Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди", - додали в ОВА.