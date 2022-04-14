РФ оголосила персоною нон грата дипломата з Чехії

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

Так, 13 квітня посол Чеської Республіки у РФ Вітезслав Півонька був викликаний до МЗС Росії. Йому було вручено ноту про оголошення в якості відповідної міри персоною нон грата старшого дипломата посольства Чехії в Москві.

Дипломату наказано залишити територію Росії до кінця дня 16 квітня.

29 березня МЗС Чехії оголосило персоною нон грата одного співробітника російського посольства.

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