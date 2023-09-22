РФ оголосила в розшук українських генералів Віктора Ніколюка та Михайла Драпатого

Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Українські генерали Віктор Ніколюк та Михайло Драпатий, яких у Росії звинувачують у загибелі та пораненні понад 150 осіб, оголошено в розшук", - йдеться й матеріалі рашистів.

Раніше ворог заочно пред'явив звинувачення генерал-майору Ніколюку та "генерал-лейтенанту" Драпатому.

За даними пропагандистів, у 2017 та 2019 році вони нібито здійснювали спільне командування операцією об'єднаних сил України. Під їхнім керівництвом українські військові "здійснили" понад 70 обстрілів населених пунктів "ДНР" та "ЛНР". Як пише прокремлівська агенція, загинуло та поранено 154 людини.

Довідково. Віктор Дмитрович Ніколюк народився 19 жовтня 1975 року в селі Шишкине, Кіровоградська область. Він є українським воєначальником, генерал-майором Збройних Сил України. Був командувачем оборони Чернігова, з 2021 року - командувач військ Оперативного командування "Північ".

Ніколюк був начальником 169-го навчального центру (2017—2021), командиром 92-ї окремої механізованої бригади (2013—2017). Відомий безпосередньою участю в боях під час оборони Чернігова і Чернігівської області. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. У 2022 році отримав Героя України.

Михайло Васильович Драпатий український військовослужбовець та бригадний генерал Збройних Сил України. Був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади з 2016 до 2019 року.

Активно брав участь у відбитті російської агресії, починаючи з 2014 року, був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. У квітні 2019 року достроково присвоєне чергове військове звання — полковника. У серпні 2019 року передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Михайло Драпатий є лицарем орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України".

Крім того, 9 серпня МВС Росії оголосило в розшук ексміністра оборони України Андрія Загороднюка, командувача сил ТрО генерал-майора Ігоря Танцюру й екскомандувача ОК "Схід" генерал-лейтенанта Олександра Красноока.