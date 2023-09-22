Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією РФ оголосила в розшук українських генералів Віктора Ніколюка та Михайла Драпатого

РФ оголосила в розшук українських генералів Віктора Ніколюка та Михайла Драпатого

22 вересня, 2023 п'ятниця
12:02
Війна з Росією Генерал-майор Віктор Ніколюк

Росія оголосила в розшук українських генерал-майора Віктора Ніколюка та генерала Михайла Драпатого, за нібито загибелі та пораненні понад 150 осіб у "Л/ДНР"

Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Українські генерали Віктор Ніколюк та Михайло Драпатий, яких у Росії звинувачують у загибелі та пораненні понад 150 осіб, оголошено в розшук", - йдеться й матеріалі рашистів.

Раніше ворог заочно пред'явив звинувачення генерал-майору Ніколюку та "генерал-лейтенанту" Драпатому.

За даними пропагандистів, у 2017 та 2019 році вони нібито здійснювали спільне командування операцією об'єднаних сил України. Під їхнім керівництвом українські військові "здійснили" понад 70 обстрілів населених пунктів "ДНР" та "ЛНР". Як пише прокремлівська агенція, загинуло та поранено 154 людини.

Довідково. Віктор Дмитрович Ніколюк народився 19 жовтня 1975 року в селі Шишкине, Кіровоградська область. Він є українським воєначальником, генерал-майором Збройних Сил України. Був командувачем оборони Чернігова, з 2021 року - командувач військ Оперативного командування "Північ".

Ніколюк був начальником 169-го навчального центру (2017—2021), командиром 92-ї окремої механізованої бригади (2013—2017). Відомий безпосередньою участю в боях під час оборони Чернігова і Чернігівської області. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. У 2022 році отримав Героя України.

Михайло Васильович Драпатий український військовослужбовець та бригадний генерал Збройних Сил України. Був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади з 2016 до 2019 року.

Активно брав участь у відбитті російської агресії, починаючи з 2014 року, був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. У квітні 2019 року достроково присвоєне чергове військове звання — полковника. У серпні 2019 року передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Михайло Драпатий є лицарем орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України".

Крім того, 9 серпня МВС Росії оголосило в розшук ексміністра оборони України Андрія Загороднюка, командувача сил ТрО генерал-майора Ігоря Танцюру й екскомандувача ОК "Схід" генерал-лейтенанта Олександра Красноока.  

  • 13 березня генерал-майора Віктора Ніколюка призначено командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ, Командувачем ОК "Північ" став бригадний генерал Дмитро Красильников. 
Новини
Росія
російська армія
окупанти
Читайте також:
22 вересня, 2023 п'ятниця
Елітні війська РФ не змогли завадити українським військам просунутися на Запоріжжі, - ISW
21 вересня, 2023 четвер
"Йде вже новий етап": генерал Маломуж пояснив активізацію ворогом ракетних атак України
21 вересня, 2023 четвер
"Транзит українського зерна через Польщу триває": Дуда висловив побоювання щодо польського ринку
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 вересня
13:25
ООН ЛГБТ
Ердоган поскаржився на прапори "кольору ЛГБТ" в залі ООН
13:22
Турель "Шабля"
Сили оборони отримають дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля"
13:15
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Режим Лукашенка вербує вагнерівців до своєї ПВК, - Спротив
13:05
Екуменічний соціальний тиждень
У жовтні у Львові відбудеться Екуменічний соціальний тиждень
12:46
окупанти Бердянськ
На тимчасово окупованих територіях запрацювали фейкові судові органи, - мер Мелітополя
12:33
Ексклюзив
поле, пшениця, зерно
"Будь-яка неправильна дипломатія української влади відображатиметься на біженцях": депутатка Клименко про загострення між Києвом і Варшавою
12:33
СБУ повідомила про підозру власнику телерадіокомпанії "Крим", яка є головним рупором Кремля на півострові
12:28
сигарети дешевше мінімального акцизного податку
Тютюнова компанія з Рівненщини реалізує сигарети дешевше мінімального акцизного податку, – розслідування
12:19
зерно, пшениця
Українські аграрії зібрали вже 37,4 млн тонн зернових та олійних культур
12:14
Оскар
Російські фільми не висуватимуть на премію "Оскар": Оскарівський комітет РФ припинив роботу
11:58
Оновлено
Судно AROYAT
Друге судно скористалося тимчасовим коридором для експорту зерна, ще три рухаються до українських портів
11:45
ЗСУ
Біля Кліщіївки в районі залізниці тривають важкі бої, - речник ЗСУ
11:42
Чорноморський флот РФ
Гуменюк пояснила, як РФ намагається ховати від ЗСУ кораблі поблизу Криму
11:29
російський військовий корабель
У Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються 6 кораблів РФ, ракетоносіїв немає
11:23
Мавка. Лісова пісня
Розробку українського анімаційного серіалу "Мавка" представили на Cartoon Forum
11:15
Огляд
міжнародний огляд
Європа вагається через заклики припинити підтримувати Україну, а Зеленський намагається заручитися підтримкою США. Акценти світових ЗМІ 22 вересня
10:53
На фото: вкрадені культурні цінності
США повернули Україні культурні цінності, викрадені РФ із тимчасово окупованих територій
10:50
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав уряду поглиблювати співпрацю з Росією
10:39
На фото: затримана
На Одещині затримали жінку, яку підозрюють у передачі РФ координат 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури
10:30
Ексклюзив
обстріли, війна
Росія знову атакує нашу енергосистему. Як Україна може відповісти на енергетичний терор окупантів. Пояснюємо
10:21
У Нагірному Карабасі сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими силовиками
В Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю
10:15
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 вересня: як змінилася ціна долара та євро
10:03
Херсон
Армія РФ вранці атакувала Херсон: загинув чоловік, 2 постраждалих
10:02
Зеленський в ООН
Телемарафон спростував фейк щодо трансляції виступу Зеленського на Генасамблеї ООН
09:47
видобуток нафти, нафта
Попри падіння у середу вартість нафти Brent зросла до $93,9 за барель
09:46
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Політні задачі, які закладаються в ракетах, готуються впродовж двох тижнів": Згурець прокоментував ймовірну "відповідь" окупантів на удар по Саках
09:37
На фото: лого інтернет-магазину Shein з Китаю
Shein набирає обертів: аналог AliExpress поповнює склади США
09:23
Володимир Зеленський
Україна має план деокупації Бахмута і ще двох міст, - Зеленський
09:21
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Британська розвідка пояснила причину останніх масованих атак РФ
09:12
Норка
Парламент Литви заборонив хутрові ферми, власникам пропонують компенсації
09:01
вбивство діти війна
За час повномасштабної агресії РФ в Україні загинули 504 дитини, понад 1124 отримали поранення
09:00
OPINION
Галина Пагутяк
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже
08:47
Туризм
Регіони, у яких останні пів року було найбільше туристів. Рейтинг
08:43
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань заявив, що за добу зафіксував у повітряному просторі навколо країни 32 китайські військові літаки
08:11
Оновлено
втрати ворога
Росіяни за добу війни в Україні втратили 480 військових, 6 танків і 38 ракет, - Генштаб
08:03
Країни G7 відвідають Індію, щоб перевірити реалізацію блокування імпорту алмазів, видобутих у Росії
07:51
Оновлено
Володимир Зеленський та Олена Зеленська
Володимир та Олена Зеленські прибули з візитом до Канади
07:50
Ексклюзив
російські військові окупанти
На ТОТ Запорізької області може початися "мобілізація", - депутатка Сисоєва
07:30
Інтерв’ю
українське зерно
Дипломатичний конфлікт, як сварка у шлюбі. Інтервʼю Миколи Княжицького про зернову кризу між Україною та Польщею
07:18
Британія
Британський суд звинуватив п'ятьох людей у шпигунстві на користь Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV