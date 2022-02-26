РФ окупувала три населених пункти на Луганщині, зокрема Станицю Луганську, - голова ОДА

Про це повідомив голова ОДА Сергій Гайдай у Facebook.



"На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка", - написав він.



Гайдай повідомив інформацію про містам:



"Сєвєродонецьк: місто готується до оборони! В разі необхідності відкриємо магазини. Бомбосховища готові! Залишайтеся в укриттях!



Лисичанськ: в місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати потяги для евакуації. Лікарні міста надають меддопомогу нашим бійцям.



Попасна: в місті тихо, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна складова задовільна



Щастя: тихо, збирають людей для евакуації в Петропавлівку. Є проблема з паливом.

Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена.



Біловодськ: поліція слідкує за громадським порядком, зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно.



Гірське: обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді - задовільна



Новоайдар: тихо, гуманітарна складова поки задовільно, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання.



Муратове - намагаємося встановити зв‘язок.



Старобільськ: поки тихо, є загроза - залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова задовільна. Очікують на завантаження банкоматів



Сватове: тихо, гуманітарна складова задовільно, працює один маршрут громадського транспорту



Новопсков: тихо, гуманітарна складова задовільна.



Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів", - написав він.





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