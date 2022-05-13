РФ перекидає у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи артилерії для обстрілів Чернігівщини, - Генштаб

Оперативну інформацію Генштаб ЗСУ поширив у facebook.

На Сіверському напрямку тривають заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

"За наявною інформацією противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України", - повідомляють у ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Основні зусилля ЗС Білорусі зосереджені на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

На Харківському напрямку наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на недопущенні просування ЗСУ в районі населеного пункту Веселе.

У Воронезькій та Білгородській областях РФ продовжено до 25 травня 2022 року дію підвищеного рівня терористичної загрози.

На Донецькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне.

На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Комишуваха, успіху не мали.

На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар’їнка.

"Загарбники продовжують завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні військових у районі “Азовсталі”. З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", - йдеться у звіті.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали підрозділи наших військ зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка.

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