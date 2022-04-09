РФ переміщує війська до Бєлгородської й Воронезької областей для перегрупування та завершує відновлення боєздатності у Брянській і Курській областях, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



На Волинському напрямку положення та дії окупантів не змінилися.



На Поліському напрямку росіяни не проводили активних дій. Окремі підрозділи, виведені з України, продовжують перебувати в Білорусі. За наявною інформацією, для перегрупування окупанти переміщують підрозділи зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ до Бєлгородської й Воронезької областей.



На Сіверському напрямку росіяни завершують перегрупування сил і відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу в Брянській і Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії на територію Донеччини й Луганщини.



На Слобожанському напрямку окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати та частково блокувати Харків, посилюють ведення радіоелектронної розвідки. На території Бєлгородської області російські військові розгорнули польові табори для підрозділів, переміщених із інших операційних районів.



На Ізюмському напрямку ворог вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, однак успіху не мав.



На Донецькому напрямку росіяни продовжують штурмові дії. Основні зусилля зосереджені на взятті під контроль Рубіжного, Нижнього, Попасної й Новобахмутівки та встановленні повного контролю над Маріуполем.



На Південнобузькому напрямку російські військові посилили ведення розвідки, обстрілювали з артилерії Мар’янське, Нововоронцовку, Новогригорівку та Шевченкове. Вони продовжують завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території тимчасово окупованого Криму.



На території Донеччини та Луганщини 8 квітня ЗСУ відбили сім ворожих атак, знищили дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки окупантів.



Повітряні Сили ЗСУ 8 квітня уразили два російські гелікоптери, один БПЛА й одну крилату ракету. Інформацію уточнюють.



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