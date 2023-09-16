РФ перетворює цивільні лікарні на військові госпіталі в окупованому Криму, - Нацспротив
Росіяни переорієнтовують медзаклади у тимчасово окупованому Криму на обслуговування армії: цивільні лікарні перетворюють на військові госпіталі
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що оскільки лікарні окупованого півострова перетворюють у військові госпіталі, цивільне населення зазнає обмежень у можливості отримати медичні послуги.
"Медична система не витримує навантаження на лікарні через велику кількість поранених військових ЗС РФ. Через це суттєво погіршується якість надання медичних послуг цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС наголосили, що такими діями РФ порушує норми Міжнародного гуманітарного права щодо використання цивільних медичних об’єктів у військових цілях.
- 29 серпня у Представництві президента України в Криму повідомили, що у тимчасово окупованому Севастополі госпіталі переповнені російськими військовими. Поранених розміщують у коридорах і навіть у їдальні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.39
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе