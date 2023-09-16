РФ перетворює цивільні лікарні на військові госпіталі в окупованому Криму, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що оскільки лікарні окупованого півострова перетворюють у військові госпіталі, цивільне населення зазнає обмежень у можливості отримати медичні послуги.

"Медична система не витримує навантаження на лікарні через велику кількість поранених військових ЗС РФ. Через це суттєво погіршується якість надання медичних послуг цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що такими діями РФ порушує норми Міжнародного гуманітарного права щодо використання цивільних медичних об’єктів у військових цілях.