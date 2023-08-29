У Севастополі шпиталі переповнені пораненими військовими РФ
У тимчасово окупованому Севастополі госпіталі з пораненими російськими військовими переповнені, їх розміщують у коридорах і навіть у їдальні
Про це йдеться у повідомленні Представництва президента України в Криму.
"Відкриті джерела повідомляють, що госпіталі у Севастополі переповнені пораненими російськими військовими", - зазначено у звіті.
Повідомляється, що через гостру нестачу місць у палатах поранених розміщують у коридорах і навіть їдальні. Медичного персоналу, відповідно, також бракує.
Також минулого тижня окупанти продовжували проводити тренування флоту за розрахунками протипідводно-диверсійного забезпечення в Камишевій та Стрілковій бухтах, а також у районі мису Херсонес.
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