У Севастополі шпиталі переповнені пораненими військовими РФ

Про це йдеться у повідомленні Представництва президента України в Криму.

"Відкриті джерела повідомляють, що госпіталі у Севастополі переповнені пораненими російськими військовими", - зазначено у звіті.

Повідомляється, що через гостру нестачу місць у палатах поранених розміщують у коридорах і навіть їдальні. Медичного персоналу, відповідно, також бракує.

Також минулого тижня окупанти продовжували проводити тренування флоту за розрахунками протипідводно-диверсійного забезпечення в Камишевій та Стрілковій бухтах, а також у районі мису Херсонес.