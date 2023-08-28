Міноборони РФ заявило про атаку дронів та роботу ППО у Криму
У понеділок, 28 серпня, міністерство оборони Росії заявило, що нібито над територією тимчасово окупованого Криму протиповітряна оборона збила два українські дрони
Про це інформує пресслужба російського міноборони.
Відомство РФ традиційно звинуватило Україну в атаці безпілотниками літакового типу.
Зазначається, що приблизно о 10:30 два безпілотні літальні апарати нібито були знищені засобами ППО над територією Криму.
Пізніше голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що протиповітряна оборона начебто збила два розвідувальні БПЛА на півночі та заході півострова.
"Зберігайте спокій та довіряйте офіційним джерелам інформації", - написав гауляйтер Аксьонов.
- Крім того, під ранок 28 серпня міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українських безпілотників літакового типу по об'єктах Брянської та Московської областей та їх збиття.
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