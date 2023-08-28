Росіяни звинуватили Україну в атаці дронів на Московську та Брянську області

Про це йдеться у телеграмі відомства.

"Сьогодні вночі припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Два безпілотні літальні апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Брянської області", - йдеться у повідомленні.

Згодом мер Москви Сергій Собянін заявив про начебто знищення дрона в Люберецькому районі Московської області.

"Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, який летів у напрямку Москви", - зазначив він.

За його словами, попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події.

Після цього російське міноборони написало: "28 серпня близько 04:30 мск силами ППО було припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу територією Російської Федерації. БПЛА знищено засобами ППО у повітрі над територією Люберецького району Московської області".

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Телеграм-канал Astra з посиланням на повідомлення місцевих жителів зауважує, що БПЛА нібито був збитий у районі Коренево (Краскове) за 5 км від Московського вертолітного заводу імені Михайла Міля, який розташований у Томіліно (Люберці).

Завод займається дослідно-конструкторською та науково-дослідною роботою, проєктуванням, будівництвом та випробуванням дослідних зразків вертольотів. Фахівці Московського вертолітного заводу імені М.Л. Міля займаються впровадженням у серійне виробництво нових моделей та модифікацій вертолітної техніки марки "Мі", ведуть супровід експлуатації вертольотів цивільного та військового призначення.

Вибухи в Росії

Однією з нещодавніх заяв є про те що начебто відбулася атака дронів на Москву у ніч на 22 серпня. Місцева влада повідомляє про чотири безпілотники, які збила ППО. Є пошкоджені будинки та авто.

У ніч на 26 серпня влада Москви знову повідомила про атаку безпілотником та роботу ППО, усі столичні аеропорти зупиняли роботу. У той же день губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі з "градів" селища Уразове, внаслідок чого нібито постраждали 6 людей.

Уранці 27 серпня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що нібито український дрон атакував місто і врізався у багатоповерховий будинок, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень. Пізніше ЗМІ написали, що в СБУ спростували це та повідомили, що контррозвідка атакувала військовий аеродром у Курську.