Пропагандистка Сімоньян поскаржилася, що біля її будинку вдруге за тиждень впав дрон
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян у неділю, 27 серпня, заявила, що біля її дому другий раз за тиждень впав безпілотник
Про це пише РІА Новини.
"Поруч із нашим будинком вдруге за тиждень упав безпілотник. Гучно падає, хочу я вам сказати. О пів на четверту прокидаєшся, тільки встигнувши заснути", - сказала пропагандистка.
Вона заявила, що дрони запустили "терористи" для того, щоб Росія нібито припинила війну проти України. За її словами, такі дії можуть призвести до того, що "ми не те що задню не дамо, у нас взагалі гальма відмовлять у такому разі, одна педаль залишиться — газ".
Як наголосила російська пропагандистка, російські військові роблять все можливе, щоб відбивати атаки безпілотників.
"І поки, слава богу, успішно відображають. А наша громадянська влада робить все, щоб це швидко все лагодити: вікно вставити, плиточку поміняти - залежно від того, яких збитків було завдано", - сказала Симоньян.
- Нагадаємо, що 21 серпня 2023 року Симоньян у своєму тг-каналі заявила, що безпілотник, який нібито збили в Істринському районі Московської області, впав на сусідній вулиці від її будинку.
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