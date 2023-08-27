Полковник Ґрант розповів, які об'єкти в РФ треба атакувати

Про це розповів британський полковник Ґлен Ґрант у етері Еспресо.

За його словами, Україна повина мати стратегічну цінність від атак по об'єктах у РФ. Нема сенсу запускати безпілотник на ворожу територію заради ураження одного літака, адже це не вплине на хід бойових дій. Росія має ще сотні незадіяних літаків.

"Набагато важливіше робити Росії такі речі, наслідком яких буде закриття цивільних аеродромів. Ми вже проходили через це. Якщо ви почнете атакувати цивільні аеродроми, неважливо де, то всі авіакомпанії повинні припинити польоти. Це мало б значний вплив на Росію. Достатньо закрити три-чотири важливі місця поблизу кордонів, до яких ми можемо дістатися за допомогою безпілотників, і вся міжнародна підтримка польотів літаків в Росію і з Росії кардинально зміниться. Це матиме величезний ефект. Тож нам потрібно більше зосередитися на розумінні того, якого ефекту ми хочемо досягти", - наголосив полковник.

Ґлен Ґрант пояснив, що удари дронів по багатоповерхівках у Москві викликають жах у росіян, але й можуть розпалити їхнє бажання вбивати українців. Саме тому необхідно руйнувати бізнес і спосіб життя громадян РФ, адже це значно важливіше за ураження кількох невеликих цілей.