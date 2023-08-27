Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Полковник Ґрант розповів, які об'єкти в РФ треба атакувати
Ексклюзив

Полковник Ґрант розповів, які об'єкти в РФ треба атакувати

27 серпня, 2023 неділя
08:31
Війна з Росією Московський аеропорт "Шереметьєво"

Україна повинна атакувати цивільні аеродроми в Росії, щоб усі авіакомпанії припинили польоти й бізнес у РФ страждав

Про це розповів британський полковник Ґлен Ґрант у етері Еспресо.

За його словами, Україна повина мати стратегічну цінність від атак по об'єктах у РФ. Нема сенсу запускати безпілотник на ворожу територію заради ураження одного літака, адже це не вплине на хід бойових дій. Росія має ще сотні незадіяних літаків.

"Набагато важливіше робити Росії такі речі, наслідком яких буде закриття цивільних аеродромів. Ми вже проходили через це. Якщо ви почнете атакувати цивільні аеродроми, неважливо де, то всі авіакомпанії повинні припинити польоти. Це мало б значний вплив на Росію. Достатньо закрити три-чотири важливі місця поблизу кордонів, до яких ми можемо дістатися за допомогою безпілотників, і вся міжнародна підтримка польотів літаків в Росію і з Росії кардинально зміниться. Це матиме величезний ефект. Тож нам потрібно більше зосередитися на розумінні того, якого ефекту ми хочемо досягти", - наголосив полковник.

Ґлен Ґрант пояснив, що удари дронів по багатоповерхівках у Москві викликають жах у росіян, але й можуть розпалити їхнє бажання вбивати українців. Саме тому необхідно руйнувати бізнес і спосіб життя громадян РФ, адже це значно важливіше за ураження кількох невеликих цілей.

  • У ніч на 26 серпня влада Москви повідомила про атаку безпілотником і роботу ППО, усі аеропорти міста зупиняли роботу.
Новини
Україна
Росія
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Кирило Буданов
26 серпня, 2023 субота
"Моє щастя завжди зі мною": Буданов розповів, що дружина живе з ним у робочому кабінеті
полонені росіяни
25 серпня, 2023 п'ятниця
В Україні змінили порядок тримання військовополонених
Кирило Буданов
26 серпня, 2023 субота
У росіян лишився лише людський ресурс, - Буданов
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.02
    Продаж 42.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
27 серпня
09:19
БПЛА атакував Курськ: пошкоджена багатоповерхівка
У РФ заявили про атаку дрона на Курськ: пошкоджена багатоповерхівка та будівлі поруч
09:06
Оновлено
ППО
Ракетна атака на Київ: ППО знищила всі ворожі цілі
09:00
Огляд
Чи стануть шведські CV90 основними БМП ЗСУ: характеристики та історія створення
08:58
МЗС
У МЗС відреагували на чергові переслідування кримських татар в окупованому Криму
08:48
ЗСУ
ISW: ЗСУ просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій окупантів
08:30
Оновлено
російська техніка
Генштаб: Російська армія за добу війни в Україні втратила 550 військових, 6 танків та 11 безпілотників
08:12
КНДР, Північна Корея
КНДР вперше дозволила своїм громадянам повертатися з-за кордону після пандемії
08:01
OPINION
Віктор Каспрук
Війна повертається бумерангом у дім росіян
07:54
Маріуполь
Очолила коледж під час окупації Маріуполя: за державну зраду судитимуть освітянку
01:36
Олександр Усик
Усик присвятив перемогу над Дюбуа ЗСУ та Україні
01:30
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Щоб уникнути мобілізації росіяни завдають собі каліцтва чи ховаються там, де їх не знають: розповідь полоненого мобіка
01:20
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою українця
01:19
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом
2023, субота
26 серпня
23:56
Денис Берінчик
Берінчик переміг Їгіта в андеркарті бою Усика і нагадав світу: "Росія - агресор"
23:28
Ілюстрація. Херсон, наслідки обстрілу
Росія завдала удару по підприємству у Херсоні. Є постраждалий
23:03
Ексклюзив
путін путлер
Фейгін: Путін після знищення верхівки Вагнера ще більше ізолюється
23:00
Ексклюзив
Полонені росіяни, що повернулись по обміну 17 жовтня
"Один раз стрельнули з гранатомета, а ще кинули пару гранат": полонений росіянин описав підготовку тих, кого відправляють на передову
22:59
Ексклюзив
Максим Розумний: активи Пригожина перейдуть під контроль Генштабу РФ
22:55
пожежа
На Київщині пожежники врятували 5-річну дитину з палаючої квартири
22:06
білорусь солдати лукашенко
Білорусь звинуватила Україну у новій провокації на кордоні
21:41
Ексклюзив
путін, путлер
Після смерті Пригожина Путін втратив останні важелі впливу, - російський опозиціонер Пономарьов
21:33
фейк
Російська пропаганда поширює фейковий сюжет про антиукраїнський флешмоб у Польщі
21:15
Оновлено
на фото: наслідки зіткнення двох українських навчально-бойових літаків
На Житомирщині зіткнулись два українські навчально-бойові літаки: загинули три пілоти ЗСУ
21:07
Володимир Зеленський
Справжня міцність є лише у тих держав, які уміють захищати власне небо та шанують авіацію, - Зеленський
20:59
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко приїхав на бій Усик - Дюбуа у Вроцлав
20:37
міністр оборони України Олексій Резніков
"Це не клопіт України". Резніков відреагував на скандал із зимовою формою та висловився щодо ціни
20:32
У Краматорську внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено газові мережі
20:16
Ексклюзив
Путін
Фейгін вважає, що після Путіна почнеться хаос і розпад РФ
20:15
На фото біженці з України
Українські біженці зможуть отримати посвідку на проживання у Новій Зеландії
20:12
Лассіна Траоре, Шахтар
"Полісся" розтрощило "Олександрію: результати та розклад усіх матчів 5-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Олексій Біловол
Весна 2024 стане останньою путінською весною
19:54
Ексклюзив
Мі-8 ВКС РФ
Військовий експерт Світан розповів, як надалі використають російський Мі-8, екіпаж якого прилетів на базу ЗСУ
19:50
В Індії у вагоні потяга вибухнув газовий балон: загинули 9 людей
19:21
SpaceX відправила на МКС астронавтів з чотирьох різних країн
SpaceX відправила на МКС астронавтів з чотирьох різних країн
19:01
Ексклюзив
ЗСУ
Українські війська, безсумнівно, увійдуть до Криму, - полковник Ґрант
19:01
ЗСУ війна фронт
Армія РФ намагалася наступати на трьох напрямках, на фронті відбулося 38 боєзіткнень, - Генштаб
19:00
Ексклюзив
на фото: Роман Хвостов
Російський військовополонений: Повернувшись додому, я б відрубав собі пару пальців, щоб мене більше не мобілізували
18:57
Ексклюзив
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
Юрист пояснив, чому необхідно ліквідувати систему територіальних центрів комплектування
18:48
Вибух у Судані
У столиці Судану біля президентського палацу пролунав потужний вибух
18:43
Кирило Буданов
У росіян лишився лише людський ресурс, - Буданов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV