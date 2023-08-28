Полковник СБУ Костенко пояснив, що потрібно для звільнення Криму

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Для того, щоб Росія зробила "жест доброї волі" у Криму, мають скластися обставини. А обставини мають скластися військовим шляхом. У Криму є політична путінська складова. Для них Крим є дуже важливим. Можна порівняти це з деокупацією Херсона. Херсон і Крим мали між собою дві важливі складові, які впливають на політичну й військову деокупацію", - зауважив Костенко.

За словами полковника СБУ, деокупація Криму неможлива без звільнення Херсонщини й Запорізької області.

"Крим важливий для Путіна. Внаслідок окупації Криму Путін утримався при владі, здобув популярність. Він зміг протиставити себе світу, показати, що він повертає землі. Херсон теж для Путіна був дуже важливий. Тому що по факту повномасштабного вторгнення в Україну, Херсон був єдиний обласний центр, який РФ спромоглась захопити. І це єдине, що можна було політично подати. Також правобережна місцевість була важлива для Путіна. Це просування на Миколаїв, Одесу, Молдову, відрізання від Чорного моря. Але Україна не дала цього зробити", - наголосив Костенко.

Роман Костенко також додав, що звільнивши Херсон, ЗСУ змусили Росію забути політичні лозунги.

"Тікаючи з Херсона, вони почали враховувати тільки військову складову. Якщо ми зробимо щось подібне в Криму - переб'ємо Кримській міст, заборонимо судноплавство в Чорному морі за допомогою дронів - камікадзе, знищимо пункти управління, склади зберігання. Коли Крим стане островом, тоді росіяни подумають, чи має сенс обороняти Крим, і як це їм робити", - підкреслив Костенко.