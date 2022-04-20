РФ планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, - українська розвідка

Про це повідомляє ГУР МО.

"ФСБ РФ планує кинути «мобілізованих» українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців", - пишуть наші розвідники.

Раніше ГУР МО повідомляло, що для "референдумів" завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання "гуманітарної допомоги" або соціальних виплат. В дні "голосування" співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.

Тому за словами українських розвідників, вказана спецоперація переслідує наступні цілі:

- знищення представників українського етносу;

- проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що "звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами".

"Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації", - додають в ГУР МО.

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1-ї танкової армії Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі

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