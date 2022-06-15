РФ поширює фейк, що ЗСУ використовують цивільних на заводі Азот, як живий щит

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У російських ЗМІ пишуть, що "у заручниках зараз перебувають близько 1,2 тис. осіб, зокрема й діти". Росія дезінформує про евакуацію мирних мешканців з заводу Азот, яку начебто зривають ЗСУ.

"За такою ж схемою Кремль проводив інформаційно-психологічну операцію щодо евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі. Україна неодноразово заявляла, що евакуація можлива лише під егідою ООН та Червоного Хреста, в усіх інших випадках може проводитися "тиха" евакуація і лише українською стороною своїх громадян", - йдеться у заяві ЦПД.

Російські заяви про надання гумкоридорів переповідають іноземні та деякі українські медіа та не пояснюють деталей. Це наражає людей на небезпеку.

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